Delfina Pignatiello anunció su retiro

Delfina Pignatiello, joven promesa de la natación que venía de participar de los Juegos Olímpicos Tokio 2022, anunció su retiro de la actividad profesional a sus 22 años.

La nadadora -quien fue campeona mundial juvenil en Indianapolis 2017 y medalla plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018- escribió una extensa carta en sus redes sociales, donde explicó que "hace unos meses" decidió ajearse de la competencia.

"En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión", expresó Pignatiello, quien conquistó tres medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y añadió: "El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo", resaltó.

En la carta en la que anunció su retiro, Delfino Pignatiello también contó cuál es su nueva pasión. "Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta", expresó la joven de 22 años.

En su corta carrera, Delfina Pignatiello fue bicampeona en el Mundial Junior de Indianapolis 2017 (en 800 y 1500 metros libres). A su vez, en ese certamen obtuvo la medalla plateada en los 400 metros libres. Al año siguiente, conquistó dos medallas plateadas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (en 400 y 800 metros libres).

La joven oriunda de San Isidro brilló en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde ganó tres medallas doradas (400, 800 y 1500 metros libres): se convirtió en la primera nadadora argentina en ganar tres preseas doradas en unos Panamericanos.

Por otra parte, en el Tour Mare Nostrum 2019 obtuvo las mejores marcas de su carrera: récord sudamericano en los 1500 metros libre (15:51:68, medalla dorada), 8:24.33 en 800 metros libres (récord sudamericano, medalla plateada) y 4:06:61 en 400 metros libres (récord argentino, medalla plateada).

Pignatiello participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020: finalizó en el puesto 29° en los 1500 metros libres y en el 27° en los 800 metros libres. Fue su última competencia oficial.

