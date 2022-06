Condenaron a Marcelo Vorobiof, extitular del Ente Portuario de Santa Fe

Marcelo Vorobiof, el extitular del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, fue condenado este jueves en el marco de un juicio abreviado en el que aceptó tres años de prisión condicional por haber realizado negocios incompatibles para favorecer a empresas de familiares y dos estafas por administración fraudulenta.

La resolución, dictada por el juez penal Gustavo Urdiales, impuso al exdirectivo una multa de cinco millones de pesos a pagar al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de tres millones de pesos -a modo de reparación- al ente portuario, que administró hasta el 2014, cuando comenzó a ser investigado en una causa que llevó adelante la Fiscalía de Instrucción N°7, a cargo de Jorge Andrés.

El fallo, que también estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se concretó tras un acuerdo cerrado entre la fiscal del área de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, y la defensa particular de Vorobiof, a cargo de Roberto Busser, en una audiencia que tuvo lugar en la sala 4 del subsuelo de Tribunales.

En la audiencia, la fiscal Ilera leyó los delitos que Vorobiof aceptó haber cometido. El primero se desarrolló mientras Vorobiof se desempeñaba como presidente del Ente Administrador Portuario (EAPSF). "Haber creado, junto a Fernando Molinari y Sebastián Alonso, la empresa Rumbo Portuario S.R.L., cuyos titulares según el contrato social son Rodrigo Carelli y Mariela Oroño, y que era administrada por Sergio Vázquez, casado con su hija Cecilia; y haber favorecido a dicha empresa adjudicándole obras dentro de la jurisdicción del ente consistentes en: trabajos de mantenimientos de espacios verdes, por la suma de $332.992; mantenimiento de vías por el monto de $480.975; construcción del muelle de la PNA por la suma de $320.650; obra civil para instalación de secadora de granos por el monto de $266.200; sitio de atraque de PNA, muelle adicional rampa por un monto de $10.285; trabajos de bacheos en elevador por la suma de $24.200, obras que conforman un total de $1.459.054,30 y fueron adjudicadas durante los años 2011 a 2013".

El segundo hecho atribuido data de la misma época, y comprende "haber favorecido a la empresa Casco Felipa, perteneciente a su cuñado Gustavo Simón Banchik -hermano de su cónyuge Mónica Banchik- y a la cónyuge de aquel, Alejandra Casco, que no se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio, adjudicándole obras dentro de la jurisdicción del ente, consistente en: refacción office-cocina, por un monto de $49.950; obra arquitectura apostadero PNA por un monto de $26.701; reparación galpón numero 5 por un monto de $121.000; provisión de agua para apostadero PNA por un monto de $12.826; todas obras que conforman un monto total de $459.876.74 y fueron adjudicadas durante los años 2011 a 2013.

Por estos dos primeros hechos, Marcelo Vorobiof fue condenado como autor de negocios incompatibles con la función pública.

El tercer hecho comprende "haber promovido y fomentado que el EAPSF asumiera el contrato celebrado con la firma Caro Engler UTE, en fecha 21 de octubre de 2011, para la construcción de calles internas dentro del predio del puerto y obras secundarias, por la suma de $14.883.853,12 abonándole en octubre de 2011 la suma de $1.655.454,50 en concepto de anticipo; en febrero de 2012 la suma de $712.970,90 en concepto de certificado nro. 1) No obstante que no se cumplió con lo estipulado en el mismo; en abril de 2012 la suma de $640.199 en concepto de certificado nro. 2) No obstante que no se cumplió con lo estipulado; en junio de 2012, la suma de $1.251,43 como reasignación y ajuste de precios, fuera de los certificados acordados en el contrato original, y sin el conocimiento y la aprobación del Consejo Directivo del EAPSF; en agosto de 2012, la suma de $743.801,65, en concepto de acuerdo a cuenta de obras futuras, fuera de los certificados acordados en el contrato original y sin el conocimiento y la aprobación del Consejo Directivo del Ente; en septiembre de 2012, la suma de $1.033.389,37 en concepto de certificado nro. 3) No obstante no se cumplió con lo estipulado en el mismo; en diciembre de 2012, la suma de $221.304,19, en concepto de certificado nro. 4, no obstante no se cumplió lo estipulado".

Además, "a pesar de tener conocimiento de los reiterados incumplimientos en los avances de obra y el dinero que se había adelantado a al empresa, haber promovido dentro del Consejo Directivo del ente la aprobación de un acuerdo resolutorio del contrato con dicha empresa por una suma de $600.000, más el otorgamiento de un uso precario de un predio dentro de la jurisdicción por diez años, por el que debía pagar la suma de U$S 605 y 484 euros de manera mensual, generando de este modo con su accionar un perjuicio patrimonial al ente a su cargo".

Por último, el cuarto hecho por el que fue condenado Vorobiof implica haber promovido y fomentado que el ente contratara a otra empresa constructora la finalización de la obra inconclusa que se pactara con la anterior firma, llegando a un acuerdo de anticipo de cánones en moneda extranjera con la firma Casino Puerto Santa Fe SA, a una tasa de interés del 12% anual, con los cuales abonaría dicho contrato, lo que significó un prejuicio patrimonial al ente a su cargo.