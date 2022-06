Spahn confirmó que habrá elecciones en Unión, este fin de semana o el próximo

Este fin de semana o el próximo habrá elecciones en el Club Atlético Unión. El dato lo adelantó Luis Spahn, presidente de la institución. El directivo también adelantó que será el último comicio en el que se presenta. Si las elecciones son el fin de semana del 11 y 12 de junio -el mismo del clásico con Colón-, se desarrollarán el sábado (el partido se juega el domingo).

Las elecciones habían sido suspendidas por un amparo judicial que presentaron agrupaciones opositoras que cuestionaban el padrón de socios, pero la Justicia falló a favor de la comisión directiva del club y ahora se pueden realizar las comicios, con el aval de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (IGPJ).

El actual mandato tiene fecha hasta el jueves 2 de junio, pero la IGPJ determinó que queda prorrogada la administración del club hasta que se desarrollen las elecciones, ya que no hay condiciones para reorganizar el club o tomar posesión mediante la intervención jurídica o de un síndico del club.

“Siempre la oposición tendrá la posibilidad de presentar un recurso a nivel judicial y bloquear nuevamente las elecciones hasta que un juez desestime. El último fallo, que va a quedar firme mañana, fue favorable a nuestra gestión y el juez ha desestimado el amparo, razón por la cual queda sin efecto la cautelar y estaríamos en condiciones de llamar a elecciones en breve”, aseguró Spahn.

El presidente del club también aclaró que los socios que van a poder votar son aquellos que estaban en condiciones y habilitados a la fecha inicial; es decir, a principios de abril, ya que no hubo corrimiento de antigüedades y va a quedar autorizado el padrón de aquel momento, el cual ronda los 7.047 votantes.

“Lo que puedo decir -insistió Spahn- para la tranquilidad de todos los unionistas es que en estos procesos judiciales se ha observado el padrón, se lo ha analizado, se lo ha testeado y no se ha encontrado ninguna persona como socio que no corresponda y no se ha encontrado ningún socio que debería estar y no esté”.

Los refuerzos que buscará Unión en el mercado de pases

En la entrevista, Spahn habló del mercado de pases. "No vamos a vender ningún jugador, aunque hubo una oferta millonaria por uno", aseguró. Además contó que están pensando en tres o cuatro refuerzos para el plantel.

El presidente tatengue también habló del equipo de básquet del club, que logró mantenerse en la liga nacional por un año mas, y adelantó que será un tema a debatir en la comisión directiva por los enormes gastos que implica y criticó al gobierno provincial por no aportar dinero a esa disciplina a diferencia de lo que hacen otras provincias