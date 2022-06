Se estrena "Teatro salvaje", la nueva obra de la Comedia UNL

La nueva obra de la Comedia Universitaria ya tiene fecha de estreno: "Teatro salvaje" saldrá a escena el próximo sábado 4 de junio en la Sala Maggi del Foro Cultural Universitario. Una sala de teatro en restauración despierta un universo de recuerdos olvidados y los elementos allí conjugados se unen en un homenaje a Jorge Ricci, a partir de su obra dramática y a través de su pensamiento y sus escritos sobre el teatro. Con el objetivo de celebrar su vida y obra, se retoman conceptos de su ensayo “Teatro salvaje”, donde los actores de provincia y el teatro dentro del teatro son ejes que permiten hablar de la búsqueda de una dramaturgia, una estética y una experiencia propia. La obra dirigida por César Román Escudero, cuenta con las actuaciones de Adolfo Recchia, Sergio Gullino y Mauricio Arce y estará en cartelera de junio a octubre, todos los sábados a las 21.

Lo que somos

La obra fue seleccionada luego de una convocatoria abierta donde se puso a disposición cinco textos especialmente seleccionados de la dramaturgia de Jorge Ricci;: Zapatones, Actores de provincia, Café de lobos, La mirada en el agua y Con el agua al cuello. La selección estuvo a cargo de Norma Elisa Cabrera, Luciano Delprato, Edgardo Dib, Gustavo Guirado y Fabiana Sinchi quienes ponderaron "la potente dimensión simbólica del proyecto al incluir el texto teórico de Jorge Ricci, del que toma su nombre, como eje conceptual de acceso a las obras propuestas".

La obra se inició en octubre de 2021, con un trabajo enfocado en el guión, en la discusión sobre el pasaje de la teoría a la práctica y a la escena. Su director, compartió que "los espectadores se van a encontrar con mucha emoción, con cosas familiares, sobre todo para el que vivió el teatro del interior, que es en realidad el que se produce en cada localidad, cada pueblo y cada provincia, y que nos habla mucho de quiénes somos".

Atravesar el corazón

El actor Adolfo Recchia, oriundo de la localidad entrerriana de Nogoyá, expresó que está viviendo "una experiencia hermosísima. Trabajar con gente de Paraná y Santa Fe es enriquecedor porque son nuevas energías y distintas que se unen en un proyecto común y en algo tan particular como es este, que habla de mi vida, porque es la vida de los actores". Recchia consideró que "está obra le atraviesa el corazón a cualquier actor, porque es un camino de reconocimiento de la vida del actor". Previo a un ensayo, contó sobre su vínculo con Jorge Ricci: "Yo a Jorge lo conocí hace unos seis años y lo vi trabajar una sola vez. He leído sobre él y sus textos me llegan profundamente. Yo creo que él está acá".

​Participan del equipo de trabajo Solange Vetcher, como asistente de dirección, Marina Vázquez, Cristina Pagnanelli, Ulises Bechis, Gustavo Morales, Solange Vetcher, Claudia Salva, Julio Azogaray, Eliana Audano, José Diaz, Eugenia Ludueña y Roberto Junco como voces en off; Gustavo Morales en diseño lumínico y operación de luces; Dimas Santillán en escenografía y movimiento; Laly Mainardi en vestuario, Lucía Savogín en maquillaje, Hernán Brambilla en música, Germán Lavini en Ilustración, Juan Martín Alfieri en fotografía, Florencia Russo y Ariel Theuler en la producción y coordinación desde la Dirección de Cultura de la UNL.

Entradas

Las entradas ya están a la venta en el Foro Cultural, en 9 de Julio 2150, a un costo de 600 pesos. Se pueden adquirir en boletería los días jueves y viernes de 14 a 20 y los sábados a partir de las 17.