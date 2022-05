Palo Oliver: "La ciudad no está bien y la gestión municipal no está dando las respuestas necesarias" 

Por Santotomealdía

Fabián Palo Oliver expresó, por primera vez en declaraciones periodísticas, las diferencias que lo distancian de la intendenta Daniela Qüesta y que desde hace un tiempo suelen ser el eje de sus opiniones en redes sociales.

"Tratamos de no dramatizar la situación. En política, y más en un país como Argentina, donde las cosas son tan dinámicas, hay que tratar de enfocarse en lo importante", declaró el actual diputado provincial por el Frente Progresista, al ser consultado por su decisión tomar distancia de la gestión municipal.

Pensando en 2023

Como es sabido, la mayoría los sectores del radicalismo -aquellos que aún no lo estaban- se unirán a Juntos por el Cambio con miras a las elecciones del año próximo, tanto a nivel nacional como provincial. Ante esta realidad, el ex intendente santotomesino aclara que no se resigna "a que la derecha se apodere del radicalismo", tal como declaró días atrás.

"Para nosotros lo importante es construir una alternativa política en Santo Tomé que recupere en el vecino la esperanza de que la ciudad pueda volver a ser ordenada, que proyecte obra pública, que trabaje con los principios fundamentales que siempre hemos tenido desde el Frente Progresista Cívico y Social", afirmó.

Al hablar del futuro, Palo Oliver explicó que está abocado a la construcción "de un espacio distinto que permita escapar” y tener una opción y una herramienta electoral distinta a lo que es el Frente de Frentes en la provincia".

"Creemos en las construcciones políticas que se realizan a partir de las coincidencias ideológicas, de los idearios de cada uno de los partidos y de la práctica política. No es por descalificar a nadie, pero nada tenemos que ver con muchos de los partidos que se están convocando en la constitución de ese Frente, sobre todo en lo que es la concepción de lo que debe ser el Estado en todos sus niveles", completó.

Mirada crítica

Mas allá de expresar sus diferencias ideológicas con los sectores de la UCR que se unirán a Juntos por el Cambio, el actual legislador provincial expuso su descontento con el rumbo del gobierno municipal: "Estamos recabando muchísimo malestar, vecinos que ven que la ciudad no está bien y que la gestión municipal no está dando las respuestas necesarias y mínimas, desde la prestación de servicios hacia arriba, muy pocas cosas son las que funcionan bien".

Acompañado por los concejales Mario Montenegro y Natalia Angulo, Palo Oliver agregó que "Santo Tomé tiene una escala de ciudad donde todavía nos conocemos mucho. Vamos a tratar de hacer lo mejor, con la experiencia del Frente Progresista, no solamente con los concejales actuales, sino también con Alejandra Chena, Paula Durussel y otras organizaciones sociales. Estamos entusiasmados", finalizó.