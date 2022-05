La UNL aprobó el cupo laboral para personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral oficializó la implementación del cupo laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgénero (TTT) y no binarias en el ámbito de la institución. La resolución fue aprobada en la sesión que se desarrolló este jueves 26 de mayo por la tarde en el recinto del Consejo Superior ubicado en el primer piso de Rectorado. “Hemos dado un paso más en nuestra política de trabajar en pos de la igualdad de oportunidades en base al género”, valoró el rector Enrique Mammarella para luego completar: “La UNL ha instituido un Programa de Género, Sociedad y Universidad que hace dos décadas promueve acciones y estrategias para la reducción de las inequidades, exclusiones y discriminaciones derivadas de las diferencias dadas por los géneros y el déficit en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y otras identidades. A través de este trabajo permanente se busca la reducción de la discriminación estructural hasta lograr la equidad de géneros y garantizar una vida libre de violencias”.



Igualdad, compromiso y oportunidades

“En este caso particular, no podemos dejar de reconocer el carácter estructural de las violencias patriarcales por motivos de género y aún, teniendo en cuenta que se han consolidado en el último tiempo una serie de acciones positivas en miras a superar la brecha discriminatoria que afecta especialmente a mujeres y personas LGBTTIQ+ como por ejemplo la sanción en 2021 de la Ley Nº 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’, es nuestro compromiso seguir trabajando para lograr el objetivo de la equidad de géneros”, continuó Mammarella para explicar que “por eso Consejo Superior de la Universidad, reconociendo que el acceso al empleo público de personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias se ve actualmente obstaculizado por un patrón sistemático de desigualdad, acaba de aprobar una resolución que implementa acciones positivas para posibilitar su inclusión como personal no docente y/o como personal contratado. La norma sancionada permite flexibilizar algunos criterios y requisitos de idoneidad y de empleabilidad para los puestos de trabajo, pero sin desvirtuar la naturaleza de las funciones de los cargos a cubrir, con el fin de compatibilizar los objetivos de la política institucional de ‘discriminación positiva’ con obligación de garantizar el cumplimiento de los fines de la Universidad”.



Derechos e inclusión

“Es un paso más que damos en materia de derechos de las disidencias e inclusión del colectivo LGBTIQ+ dentro de la Universidad Nacional del Litoral, en este caso, desde el punto de vista de la inclusión laboral”, valoró la secretaria de Extensión y Cultura de la UNL, Lucila Reyna, para luego indicar que “también es un paso más en la trayectoria de esta Universidad en materia de ampliación de derechos de las diversidades sexuales dentro de la institución. Digo esto porque, por ejemplo, un año antes de la sanción de la Ley de Diversidad de Género la UNL ya contemplaba dentro de sus resoluciones al derecho a la identidad en su comunidad universitaria”.

En este sentido, Reyna explicó que “un elemento importante a destacar de la resolución es que dentro del colectivo destinatario del cupo se incluye no sólo a las personas trans sino también a las no binarias lo cual convierte a esta norma en una herramienta más amplia que la Ley Nacional que regula el cupo. Esto tiene que ver con una propuesta realizada por ‘La Colectiva’ para incluir a las personas no binarias dentro de la resolución. Otro tema destacado es que se establece que hasta el cumplimiento del cupo del 1% el ingreso anual no va a ser menor al 5% del total de personas que accedan a un empleo dentro de la UNL”.

Además, Reyna subrayó que "es necesario destacar que la norma aprobada es producto de un trabajo colaborativo y consensuado entre los organismos de representación de las disidencias y a la diversidad sexual, el Programa de Género de la UNL, los gremios universitarios y la FUL que culminó con la formalización de una propuesta que fue evaluada por la Universidad y que, finalmente tras adecuaciones vinculadas al ordenamiento universitario, terminó siendo aprobada este jueves por el Consejo Superior de la UNL".

Finalmente, la Secretaria de Extensión y Cultura aseguró: "Es un paso más en el camino de la inclusión; es necesario que continuemos trabajando para consolidar y ampliar el acceso a derechos de toda la Comunidad UNL acompañando no sólo en las trayectorias laborales sino también seguir acompañando a las y los estudiantes en sus trayectorias educativas que, en definitiva, garantizará la democratización de la educación pública y el acceso al conocimiento".



Orgullo, apoyo y visibilidad

Alejandra Ironici, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y Presidenta de la ONG Miser Santa Fe, remarcó que “con esta resolución, la Universidad Nacional del Litoral propicia que la sociedad nos mire de otra manera y que nos empiecen a respetar en términos de contención y de profesión para una comunidad. Esta decisión nos da una oportunidad laboral que no teníamos”.

En esta línea, Ironici subrayó: “A partir de un trabajo colectivo, hemos avanzado en la generación de derechos. Falta mucho camino por recorrer, pero que una institución como la UNL respalde a la comunidad travesti, transexual, transgénero y no binaria habla del respaldo que nos da no sólo cultural sino también económico y político en cuanto a la visibilidad y a la permanencia dentro de una sociedad de un colectivo que ha sido discriminado. Es un orgullo para mi ser estudiante de esta institución. Lo que hemos conseguido a partir del trabajo colaborativo, el debate y el consenso es muy importante y es un piso para ir por más derechos”.

Finalmente, la Presidenta de la ONG Miser Santa Fe remarcó: “Se hizo esperar, pero tenemos una vergüenza menos y un orgullo más ganado en términos de derechos humanos de la UNL. Es un paso inmenso para la historia de la Universidad y para toda la comunidad travesti, trans y no binaria. Es una manera de decirle a la sociedad que hay otro camino, más justo e inclusivo, que podemos transitar entre todas y todos. Un futuro lleno de oportunidades”.



Género, Sociedad y Universidad

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través de su Programa de Extensión Género, Sociedad y Universidad, ha sido pionera en el reconocimiento del derecho a la identidad de género. Entre las principales iniciativas se pueden mencionar las siguientes:

-El desarrollo del proyecto de extensión Diversidad Sexual y Derechos Humanos; desafíos y estrategias de inclusión ciudadana (2011), el cual tuvo como objetivo dar visibilidad a la inclusión del colectivo dentro de la comunidad universitaria y en el ámbito de la ciudad de Santa Fe, trabajando especialmente los ejes salud – educación y espacio público.

-En 2011 el Consejo Superior, aprobó el reconocimiento y respeto por la identidad sexual y de género adoptada por las personas trans. De esta manera, previo a la sanción de la Ley, les estudiantes contaron con el derecho de figurar con la identidad autopercibida para todos los trámites administrativos de la Universidad.

-En el marco de ese mismo proyecto de extensión universitaria y en el contexto de debate de la Ley 26.743 de reconocimiento de la identidad de género se realizó un trabajo de lobby en el ámbito del Senado nacional, acercando información y debates a cada uno de les legisladores a través de una ronda de encuentros y visitas con el equipo extensionista y organizaciones LGBTTI+ que integraban en proyecto.

-En 2018 mediante Expte. EX-2018-28826467 -APN-INADI#MJ se realizó una presentación ante el INADI a los efectos de prevenir el desarrollo de una actividad donde se promovía el discurso de odio.

-En 2018 desde el Observatorio de Violencias de Género FCJS-UNL en conjunto con el Frente por el cupo laboral trans y la municipalidad de Santa Fe se desarrollo un “censo trans” que incluyó a 82 personas travestis – trans de la ciudad de Santa Fe, el cual es un insumo fundamental para el desarrollo de políticas en el ámbito local.

-En 2018, en el marco del Proyecto de extensión “La perspectiva de género en contextos de encierro”, se realizó una presentación administrativa para garantizar el derecho a los encuentros íntimos y a la no discriminación de mujeres lesbianas privadas de libertad.

-En 2018 se aprueba el protocolo para la prevención y abordaje de las situaciones de violencias de género en el ámbito de la UNL, el cual incorpora una perspectiva de diversidad sexual y reconoce todos los tipos y formas de violencias que atraviesan a personas LGBTTI+. En este marco se han realizado numerosos acompañamientos a estudiantes trans.

-En 2019, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe se publica la Guía de fortalecimiento para la detección, atención y acompañamiento de situaciones de violencias de género la cual incorpora específicamente la guía de recursos y derechos de personas LGBTTI+.

-En el año 2019 y a partir de los datos obtenidos en el censo se desarrolló un encuentro en conjunto con la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe y personas travestis – trans de la Ciudad de Santa Fe donde se socializaron los distintos recursos para la finalización de los estudios. De este modo se promovió el acceso a la UNL.

-En 2020, y en el contexto de la pandemia se garantizó el acceso a becas universitarias de les estudiantes trans de la UNL, se realizó un seguimiento y acompañamiento para propender al sostenimiento de los estudios.

-En el marco de la pandemia del COVID-19 se está trabajando en el desarrollo de una investigación en conjunto con la Secretaría de Igualdad y Género de la Provincia para monitorear el impacto del ASPO de la población travesti – trans en la Ciudad de Santa Fe.

Esta política institucional sostenida en el tiempo permitió concretar todas estas acciones que apuntan a generar mayores condiciones de igualdad.