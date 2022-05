El Concejo avanza en beneficios para adjudicatarios del Procrear II.

El Concejo Municipal avanza en la ampliación de beneficios impositivos para quienes construyan su vivienda en el marco del Programa Procrear II. La discusión se da en el marco de un proyecto de ordenanza del concejal Ángel Piaggio, que dispone eximir hasta en un 50% el pago del Derecho de Edificación para aquellos contribuyentes que cuenten con créditos hipotecarios del “Programa Procrear II – Línea Casa Propia”.

“La iniciativa tiene por finalidad promover el acceso a la vivienda única familiar para los sectores de la clase media de nuestra comunidad. Aquellos que acceden al programa, que son de bajos ingresos, pueden achicar los gastos con esta reducción de hasta el 50%. Estuvimos analizando el impacto que los derechos de edificación tienen sobre los recursos del Municipio. Si bien tienen importancia, creemos que esto no va a ser un aluvión de casos puntuales y que merecen ser analizados”, afirmó el autor de la iniciativa.



Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal Florencia González contó que la iniciativa será tratada la próxima sesión, para estudiar en comisiones la ampliación de este beneficio. “En el debate de esta última sesión, algunos ediles opinaron que el porcentaje de exención puede ser aún mayor y que puede incluir también a quienes construyen su primera vivienda. Por eso es importante, tener el tiempo para acordar en comisiones a quiénes incluirá y de qué porcentaje será el beneficio”, afirmó.



Otras iniciativas aprobadas



En la sexta sesión ordinaria, que se desarrolló el pasado martes 24 de mayo, también se aprobaron las siguientes iniciativas:



-Proyecto de Comunicación de la concejala Ma.Giselle Miravete, que solicita al Ejecutivo la ejecución de diversas tareas en calle Córdoba y Gral. López; y en calle Derqui 2685.



-Proyecto de Comunicación de la concejala Ma.Giselle Miravete; que solicita al municipio realizar diversas tareas en calle Gaboto entre Av. Luján e Hipólito Yrigoyen.



-Proyecto de Comunicación del concejal Julián Ilchischen que solicita al Ejecutivo información en relación a los operativos de ordenamiento vial que se desarrollan habitualmente de lunes a viernes, en horario matutino, en el acceso al Puente Carretero.

Julian Ilschischen: “Es una problemática que todos conocemos, porque la padecemos a diario pero es de difícil solución. Es importante destacar la labor de los inspectores municipales, pero desconocemos si las directivas del municipio están sustentadas en un informe técnico y de si está actualizado”.



-Proyecto de Comunicación del concejal Julián Ilchischen; que solicita al municipio un relevamiento integral de las garitas para personas usuarias del transporte público de pasajeros.



-Proyecto de Resolución del concejal Angel B. Piaggio, que solicita a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe que se incluya en el marco de las obras del “Proyecto Circunvalar Santa Fe”, la colocación de barreras,

señalización vial reglamentaria y la instalación de luminarias en los principales cruces ferroviarios dentro del ejido de Santo Tomé.



-Proyecto de Resolución del concejal Angel B. Piaggio, que requiere al Ejectuvio respuesta a la Comunicación sancionada por este H.C.M. en fecha 25/08/2020, mediante la que se solicitó informes sobre el estado de las actuaciones administrativas correspondientes al Llamado a Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de Juez de Faltas Municipal.



-Proyecto de Comunicación del concejal Angel B. Piaggio, que solicita al municipio que verifique el estricto cumplimiento de las Ordenanzas N° 2564/06 y N° 3013/14, que establecen el Registro Municipal de Academias de Conducir y fijar los aranceles mensuales y pautas para el uso de la pista de manejo municipal, por parte de las mismas.



-Proyecto de Comunicación del concejal Miguel Weiss Ackerley, que solicita al Ejecutivo. que remita un informe en el que se detallen las acciones llevadas adelante a los fines de desalojar a las personas que se encuentran habitando debajo de la cabecera oeste del Puente Carretero.

Miguel Weiss Ackerley: “Tiene que ver con la iniciativa que habíamos presentado anteriormente sobre la recuperación del espacio público y el aprovechamiento de los peatones que hacen el circuito aeróbico. Nos acercamos y no están solamente en ese espacio, sino también contra el río. Hay muchas marcas de fuego, porque encienden fuego para darse calor y cocinar. Me parece que esto implica cierto riesgo para la estructura del Puente en la cabecera que descansa sobre la ciudad. Esto tiene que ver con salvaguardar la integridad de esas familias e individuos, con el aprovechamiento del espacio público por la ciudadanía y con una cuestión estructural del Puente Carretero”.



-Proyecto de Comunicación del concejal Miguel Weiss Ackerley, que solicita al municipio que efectúe un inventario de juegos de plaza infantiles en desuso que pudiera conservar en dependencias municipales, a los fines de ser donados a Instituciones Educativas infantiles.



-Proyecto de Declaración del concejal Rodrigo Alvizo que declara de interés el

“Primer Encuentro Seven de Veteranas Rugby Damas”, a realizarse el día 29/05/22 en el Club “Cha-Roga”.



-Proyecto de Comunicación de la concejala Florencia González que solicita al Ejecutivo que articule con la Dirección Provincial de Vialidad las medidas necesarias para la instalación de

reductores de velocidad sobre calle Pueyrredón y Sarmiento.



-Proyecto de Resolución del concejal Julián Ilschischen, que solicita el restablecimiento de la frecuencia y la reincoporación, si fuera la causa, de las unidades destinadas al denominado Ramal Negro Fonavi de la Línea C.



-Proyecto Declaración de los concejales Natalia Angulo, Guillermo Rey Leyes, Ángel Piaggio y Mario Montenegro, que declara de interés el fallo ejemplar sobre la Masacre de Napalpí, y que la considera como delito de lesa humanidad.



-Proyecto de Declaración de la concejala Florencia González, que declara de interés los 25 años de la fundación de la panadería Los Obi, que se conmemoró el 1° de mayo dee 2022.

El Concejo avanza en beneficios para adjudicatarios del Procrear II.



Informes de Comisiones:

Por otra parte se aprobaron los siguientes informes:



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Planilla de Inscripción “Todos Tenemos la Palabra”, presentada por el Sr. Claudio Arredondo; tema a exponer:

solicitud de comodato terrenos lindantes a la Institución.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Planilla de Inscripción “Todos Tenemos la Palabra”, presentada por la Sra. Valeria N. Alexenicer; tema a

exponer: barrio “Santo Tomás de Aquino”; obras que urgen; autismo; discapacidad.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Declaración del concejal

Julián Ilchischen de beneplácito del Proyecto de Ley en el cual se solicita a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el tratamiento y sanción, tendiente a ampliar derechos políticos de

jóvenes de 16 y 17 años incorporados como electores.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación de la concejala Ma.Giselle Miravete; que solicita al ejecutivo que realice tareas de reacondicionamiento y pintura del reductor de velocidad ubicado en calle Hipólito Irigoyen

3998 entre Maletti y Pasaje 80 y la colocación de un semáforo intermitente indicando la presencia del mismo.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación de la concejala Florencia González; que solicita al municipio la reinstalación y mantenimiento de la garita de colectivos ubicada en la intersección de Av. Luján y La Rioja.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación del concejal Rodrigo Alvizo; que solicita al Ejecutivo la reposición y el correcto funcionamiento del semáforo ubicado en la intersección de Av. Richieri y calle 1° de Mayo.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Resolución del concejal Angel B. Piaggio; que requiere al Municipio que garantice la seguridad en las áreas de juegos infantiles existentes en la totalidad de los espacios públicos.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Ordenanza del concejal Rodrigo Alvizo, que establece que calle Moreno, en el tramo comprendido entre altura catastral 3500 y 3600, tenga sentido único de circulación, en dirección Norte a Sur.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación del concejal Julián Ilchischen; que solicita la ejecución de tareas de bacheo conducentes a recuperar la adecuada transitabilidad en dos cuadras ubicadas sobre calle Cibils, altura catastral 3600 y 3700.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Declaración del concejal Julián Ilchischen; que reconoce al deportista santotomesino Tomás Cometto, por sus logros en la disciplina de fitnes, habiendo obtenido la “Copa Mercosur” en la categoría Men’s Physique (talla media), el 27/02/22 en la ciudad de Mendoza.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre *Proyecto de Comunicación de la concejala Ma.Giselle Miravete; que solicita al Ejecutivo diversas tareas en el sector comprendido por las calles República de Chile, Vélez Sársfield, Neuquén y J.J.Paso. *Proyecto de Comunicación del concejal Rodrigo Alvizo, que solicita diversas tareas sobre distintas calles del barrio “Santo Tomás de Aquino”. *Proyecto de Comunicación de los concejales Natalia Angulo y Mario Montenegro; solicita tareas de abovedado y mejorado pétreo en las calles que integran la jurisdicción de la Vecina “Santo Tomás de Aquino”.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación de la concejala Ma.Giselle Miravete, que solicita al municipio diversos trabajos en calle República de Chile entre Acceso Norte y Azcuénaga.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación de los concejales Natalia Angulo y Mario Montenegro, que solicita al Ejecutivo tareas de abovedado y mejorado pétreo en calle Funes al 4800.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Declaración de los concejales Natalia Angulo, Mario Montenegro y Guillermo Rey Leyes; que declara de Interés Cultural la realización del “Festival de la Estampa”, organizado por la Agrupación Folklórica “La 7 de Abril”, en el mes de Septiembre en nuestra ciudad.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación del concejal Miguel Weiss Ackerley; que solicita al municipio la elaboración de un proyecto ejecutable, a los fines de dotar del servicio de agua corriente a la totalidad del barrio “12 de Septiembre”.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación del concejal Mario Montenegro, que solicita al Ejecutivo intervenir para dar solución a los problemas planteados en barrio “Las Vegas”.



-De la Comisión de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Declaración del concejal Rodrigo Alvizo, que declara de Interés al evento de índole musical denominado “Queen Sinfónico Coral”, que tendrá lugar en el mes de Junio de 2022 en el Club “Unión de Santo Tomé”.



-De las Comisiones de Salud y Medio Ambiente y de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Comunicación de la concejala Ma.Giselle Miravete, que solicita al municipio las medidas necesarias a los fines de disponer el traslado de personal de la Oficina de Zoonosis Urbana y Rural, junto con la Unidad Veterinaria Móvil, a la Vecinal “Santo Tomás de Aquino”.



-De las Comisiones de Salud y Medio Ambiente, de Educación y Cultura, de Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas y Gobierno sobre Proyecto de Ordenanza del concejal Julián Ilchischen, que establece la capacitación obligatoria en la temática de derechos de niños, niñas y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todas aquellas Áreas y Dependencias que puedan tener relación con la problemática de la niñez.