Djokovic ganó su primer torneo del año con autoridad sobre el griego Tsitsipas

El número uno del mundo, Novak Djokovic, venció este domingo al griego Stefanos Tsitsipas 6-0, 7-6 (5) y se consagró campeón del Masters 1000 de Roma, su primer título de la temporada en curso.



El serbio, que llegaba de perder en las semifinales del Masters de Madrid, recuperó definitivamente su nivel de juego a una semana del inicio del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, a disputarse sobre polvo de ladrillo.



Djokovic, de 34 años, comenzó el año con problemas por su detención y deportación de Australia por su negativa a vacunarse contra el Covid-19, lo que posteriormente le impidió participar de otras competencias.



El certamen de Roma, que ganó por sexta vez como en 2008, 2011, 2014, 2015 y 2020, fue su quinto torneo del año y significó la coronación número 87 de su carrera profesional, con 38 títulos de Masters 1000.



Desde el domingo próximo, el serbio participará de Roland Garros como campeón defensor en busca de igualar el récord de 21 Grand Slam que estableció este año el español Rafael Nadal con la conquista del Us Open.



En 1 hora y 36 minutos, Djokovic le ganó la cuarta final a Tsitsipas en igual cantidad de definiciones disputadas, al igual que había sucedido en Madrid 2019, Dubai 2020 y Roland Garros 2021. El historial entre ambos quedó 7-2 en favor del número 1 del mundo, al que el griego sólo pudo vencer en los Masters Canadá 2018 y Shanghai 2019.



"Me he sorprendido a mi mismo en el primer set, traía una estrategia prevista", dijo el serbio sobre el parcial inicial en el que se impuso de manera arrolladora con un 6-0.



"Al principio del segundo set ha estado mucho más apretado, pero al final he podido encontrar los tiros adecuados en el momento adecuado", siguió sobre el segundo set que remontó tras ir 4-1 abajo.



"He estado construyendo mi estado de forma las pasadas dos semanas, así que no podría ser mejor momento llegando a Roland Garros", continuó en referencia al Grand Slam francés.



"Gracias a mi familia y a mi equipo, siempre han sido muy apasionados y dedicados para que pueda encontrar la inspiración", concluyó el número uno del mundo.

Fuente: Télam