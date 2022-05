La UNL es sede de un curso de promoción de spin off universitarias

Desde el lunes 2 de mayo, comenzó a dictarse el curso teórico-práctico denominado “Promoción y gestión de spin off universitarios”, organizado por la escuela de verano - invierno ítalo argentina, en Argentina.

En ese marco, gestores tecnológicos, personal de las áreas de vinculación y transferencia de las universidades, investigadores, emprendedores y actores de gobiernos locales tuvieron una oportunidad enriquecedora e inédita, la de reflexionar a lo largo de quince días, acerca de las condiciones para la creación de empresas tecnológicas en el ámbito de las universidades.

El curso reunió a expertos docentes de Italia y de Argentina, con 40 alumnos de todo el país, bajo modalidad presencial y virtual. La escuela de verano invierno ítalo argentina estuvo integrada por las universidades nacionales del Litoral (UNL); y de La Plata (UNLP); de Argentina y las universidades italianas de Padua; Politécnica de Le Marche (UNIVPM) de Urbino (UNIURB); y la de Camerino (UNICAM).

Una oportunidad de formación y de fortalecimiento de capacidades

En el acto de apertura del Curso, estuvo presidido por Larisa Carrera, vicerrectora y secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización y el secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL, Javier Lottersberger; y contó con la participación de Gonzalo Márquez, secretario de la presidencia de la Universidad de La Plata; Giovanni Luigi Fontana, director de la Escuela de transferencia del conocimiento y desarrollo territorial del Consorcio universitario italiano para la Argentina (CUIA); y María Inés Tarelli, directora de la oficina local del CUIA.

En la oportunidad, Larisa Carrera subrayó que se trata de “una iniciativa que se enmarca en una cooperación que tiene muchos años; para quienes trabajamos en el área de internacionalización es muy importante sostener la cooperación internacional, entre importantes universidades extranjeras con nuestro país, no es tarea fácil. Luego de dos años de pandemia, que esta cooperación se sostenga y genere nuevos frutos, es para destacar”. Asimismo, celebró estos nuevos modos de acercamiento y de encuentro aprendidos en tiempos de pandemia y que han sido aprovechados para generar experiencias de intercambios en temas fundamentales, como la generación de spin off, de particular interés, tanto para la UNL como también las otras universidades participantes de esta escuela, con gran inserción regional y un rol fundamental para el desarrollo del territorio.

Por su parte, Márquez agradeció la invitación de la UNL a participar de esta iniciativa y destacó “el formato interesante y diverso del curso, focalizado en una temática que, en el marco de la UNLP, estamos trabajando fuertemente”. Y agregó “en conjunto con la UNL, estamos encarando un proceso de escalamiento tecnológico, en base a la experiencia con la que cuenta la Universidad del Litoral, que cuenta desde el año pasado con ordenanza sobre la creación de spin off, y que nosotros daremos tratamiento este año. Este curso se enmarca en una estrategia más global de las universidades con el CUIA, en virtud de consolidar lazos en este eje de crear empresas desde las universidades; es una oportunidad no solo de formación sino de inicio de una etapa productiva de cooperación en materia de capacidades para la generación de ecosistemas”.

Tomando la palabra por CUIA, Luigi Fontana, bajo modalidad virtual, puso en valor el esfuerzo puesto de manifiesto por cada una de las instituciones, como también de los docentes expertos en la temática, que participan en la escuela y en esta instancia de formación. “La cooperación y los intercambios con Argentina son siempre una gran ocasión de crecimiento y enriquecimiento”; y compartió los resultados de diversas experiencias llevadas adelante, en el formato de escuelas de verano, acerca de temas de transferencia de saberes, competencias y la aportación del componente empresarial para la profesionalización y desarrollo territorial de algunas áreas de Argentina, a partir del aporte de la mirada sociotécnica cultural italiana. Asimismo, destacó la propuesta teórico-práctica y experiencial de la formación, a la vez que celebró el vínculo construido entre las universidades argentinas y el CUIA.

A continuación Tarelli, transmitiendo la voz de la oficina local del CUIA, agradeció a la UNL, universidad anfitriona y las participantes en esta iniciativa y recordó que “la propuesta es parte de un programa originado en pandemia y que fue pensado como una enorme expresión de deseo, de que algún día fuera de modalidad híbrida o presencial y que hoy, gracias a nuestros socios argentinos, se está haciendo realidad”. Enmarca el curso en las Jornadas del CUIA anual, que luego estar suspendidas por dos años, se retoman en el 2022 con actividades en todo el país, nacidas de una vocación del CUIA hacia todas las áreas del saber y toda la extensión del territorio argentino.

Experiencias para compartir, comparar y aprender

El curso surgió a partir de la necesidad de un grupo de universidades argentinas e italianas, de hablar sobre spin off universitarios, empresas que se crean desde la universidad con investigadores, emprendedores y gestores tecnológicos; con el objetivo de avanzar en el conocimiento y en la mejora de las capacidades institucionales. “Si bien la UNL tiene una larga trayectoria en la creación de empresas en el seno de la Universidad, siempre hay experiencias y procesos de los cuales aprender”, explicó Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL.

Los contenidos generales del curso comprenden: empresas basadas en el conocimiento; empresas spin off: conceptualización, requisitos; generación de empresas en el ámbito universitario; normativas aplicables; gestión de empresas spin off en las universidades; rol del investigador-emprendedor; participación de las Universidades en las empresas; planes de negocios, financiamiento y propiedad intelectual; taller de casos destacados en las universidades participantes de la Escuela.

“Las temáticas que se recorren en el curso básicamente se centran en el estudio de la legislación comparada, los mecanismos generados para la creación de spin off, tanto en Argentina como en Italia, a partir de la participación de 10 empresas de ambos países que cuentan su experiencia; y la gestión desde el sistema universitario interno para el logro de una exitosa generación de empresa de base tecnológica dentro de una universidad”, destacó el secretario de vinculación de la UNL.

Los objetivos generales de esta capacitación consisten en brindar los lineamientos y buenas prácticas en creación de empresas en el ámbito universitario, y en la gestión de esta vinculación con la finalidad de apoyar la generación de empresas basadas en el conocimiento, poner en valor los resultados de la investigación generados, dinamizar la creación de proyectos asociativos y mejorar las condiciones de innovación del sector productivo argentino. Durante la primera semana de cursado se pudieron escuchar las presentaciones de expertos de gran trayectoria, docentes, investigadores y gestores tecnológicos, como Hugo Kantis (UNGS - PRODEM); Francesca Gambarotto (UNIPD); Francesco Casale (UNICAM); Javier Lottersberger (UNL); Gonzalo Marquez (UNLP); Florencia Terentino, María Cecilia Risso y María Eugenia Sánchez (UNL); Andrea Piccaluga (Scuola Sant’Anna Pisa); Juan Pedro Brandi (UNLP); Michele Toniato (UNIPD); Christián Nemichenitzer (UNL); Gustavo Sujonitzky (UNLP); Eduardo Matozo (PTLC); Alessandro Leonardi (ETIFOR); Claudio Prieto (UNL); Donato IACOBUCCI (UNIVPM); Fabio Musso (UNIURB); Emiliano Fabris (GALILEO VD); Daniel Scacchi (Aceleradora Litoral); María Clara Lima (UNLP); Renata Reinheimer (Infira); Favio Corradini; Agostina Curcio (UNLP); Pablo Angelleli (BID); entre otros. Por otra parte, durante la segunda semana, se mantendrán espacios de tutorías virtuales y personalizadas, a través de la plataforma virtual, para la concreción del trabajo final del curso.

Otras actividades con la Escuela ítalo-argentina

​​Por su parte, el martes 10, Carrera participó en la Jornada Institucional ​del CUIA 2022, que se realizó en la sede del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. El encuentro reunió a diversas autoridades nacionales y del Consorcio y a representantes de universidades e instituciones argentinas. Se presentaron las acciones ​del CUIA ​y ​especificaron ​​las actividades desarrolladas en ​sus ​E​scuelas,​además de compartir una​ proyección para el próximo año.