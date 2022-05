Qüesta, junto a Carolina Losada: "Para nosotros la gestión del nuevo puente es irrenunciable"

La intendenta Daniela Qüesta viajó este miércoles a la ciudad de Buenos Aires invitada por la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, y participó de distintas reuniones con el objetivo de gestionar importantes obras para nuestra ciudad.



En la sede de Vialidad Nacional, Qüesta y Losada insistieron para que el gobierno nacional cumpla el compromiso de construir el nuevo puente Santo Tomé – Santa Fe; mientras que en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) consultaron sobre el estado de los trámites para ampliar la red de desagües cloacales de la ciudad.



Trabajo en conjunto

Al referirse a las actividades realizadas, Daniela Qüesta manifestó: “Nos convocó Carolina Losada, que es nuestra senadora y además es vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Nación, porque ya hace un tiempo que estábamos buscando juntarnos intendentes mujeres para trabajar en conjunto”.



“Nos reunimos para trabajar la agenda de las ciudades y en nuestro caso sumar acompañamiento y seguimiento a los temas de Santo Tomé que se gestionan ante Nación", detalló la mandataria.



“Fuimos a Vialidad Nacional y volvimos a preguntar sobre el compromiso de Nación de realizar el nuevo puente, teniendo en cuenta que el Presupuesto de este año no se aprobó, justo cuando había una partida para licitar la obra”, explicó a continuación.

Gestión irrenunciable

Al brindar más detalles sobre las gestiones por la conexión vial, Qüesta señaló que el objetivo era “saber si persiste el compromiso” y, en ese sentido, detalló: “nos aseguraron que está dentro de las obras priorizadas por el gobierno nacional y por el gobernador de la provincia. Esto para nosotros es importante, porque una ciudad sola no puede sostener en la agenda nacional una obra si el gobernador no la acompaña”.



“Para nosotros la gestión del puente es irrenunciable. Por eso, queríamos recordarles a los funcionarios de Vialidad que esto fue un compromiso del entonces presidente Néstor Kirchner que se plasmó en la firma de un convenio, en contraprestación por la inversión que la Provincia realizó para la transformación en autovía de la Ruta Nacional Nº 19”, añadió.



Finalmente, la mandataria santotomesina destacó que el nuevo puente “es un planteo que hacemos para la ciudad de Santo Tomé” y aclaró: “no es por el interés de un intendente en particular sino para la ciudad; esto tiene que ver con lo que hizo Schmidhalter, con lo que hizo Piaggio, con lo que hizo Palo Oliver y con lo que seguimos haciendo nosotros”.



Más reuniones

Por otra parte, las intendentes y la senadora Carolina Losada fueron recibidas por funcionarios del ENOHSA, organismo nacional a cargo del financiamiento de obras de agua potable y saneamiento cloacal.



“Tenemos proyectos presentados para realizar obras de cloacas en Santo Tomé desde hace muchos años; lo que necesitamos es el financiamiento y esperamos que ahora podamos avanzar”, explicó Daniela Qüesta.



Como conclusión, la intendenta afirmó: Esta invitación de la senadora Carolina Losada fue una buena oportunidad para que las mujeres que gestionamos en las ciudades nos reunamos y para que, desde Buenos Aires, Carolina haga fuerza por las obras que necesitamos los santotomesinos y la región”.