Declararon de interés municipal a la innovadora vacuna contra la rabia animal

El Concejo de la ciudad de Santa Fe declaró de Interés Municipal al Desarrollo de la primera vacuna biotecnológica contra la rabia creada a partir de partículas pseudovirales y generada en células animales modificadas por ingeniería genética. Se trata de un trabajo que comenzó en 2008 y fue llevado adelante por un equipo de científicos y científicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y Conicet. Denominada Rhabdo-Like Recombinante (VLPs), la producción de esta vacuna es un logro alcanzado gracias al trabajo articulado entre el sector público y el privado ya que el conocimiento del sistema científico nacional fue potenciado por las capacidades de Zoovet, Cellargen Biotech y Biotecnofe para permitir que este avance innovador sea realidad.

Cabe señalar que el pasado 30 de marzo el desarrollo biotecnológico recibió por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) el Certificado de Aprobación del primer lote a control de la vacuna para la enfermedad de la rabia animal. Por tanto, el próximo paso es producirla a escala industrial y comenzar la comercialización.

Voces

La decana de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, Adriana Ortolani, subrayó que “el valor de este reconocimiento es que plasma una forma en que la comunidad de la ciudad de Santa Fe pueda conocer los desarrollos tecnológicos que tenemos en la Universidad en un hecho concreto que será beneficioso para la comunidad y alcanzará a todo el país”.

Así, recordó que “este trabajo comenzó como una tesina, luego continuó como una tesis de posgrado y el grupo es el del Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico que está en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y, a su vez, sus miembros también son parte societaria de una empresa incubada en la facultad que es Cellargen Biotech SRL, que hará una parte de la producción de la vacuna”.

“Nos genera una gran satisfacción recibir por parte del Concejo de Santa Fe este reconocimiento en torno al desarrollo de la vacuna contra la rabia animal”, indicó Claudio Prieto, investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL quien además se desempeña como director del proyecto y es titular de dos de las empresas involucradas.

En este sentido, explicó: “Iniciamos esta investigación en la FBCB-UNL en el año 2008 y hace un mes recibimos por parte de nuestro ente regulador, la autoridad sanitaria SENASA, la aprobación para la producción y comercialización de este producto innovador que es una vacuna para la enfermedad de la rabia animal en base a virus like particle. Este es un proceso productivo que ha sido desarrollado en la UNL que comprende la generación de una nueva vacuna sin la implementación de virus en su fase de producción”.

Jorgelina Mudallel, concejala santafesina que promovió el reconocimiento, indicó que “la motivación de la distinción surge de destacar esta investigación que tiene una larga trayectoria y que hoy genera la primera vacuna contra la rabia que no posee el virus, en el mundo”. De este modo, destacó también “la articulación entre lo público y lo privado, en este caso la UNL, el Parque Tecnológico y las empresas privadas que contribuyeron en la investigación, que hicieron posible esta posibilidad de implementar esta vacuna en todo el mundo con un alcance industrial, que es el paso posterior al reconocimiento del SENASA, gracias a una investigación que viene desde 2008. Es una larga trayectoria que el Concejo Municipal debía reconocer para que la ciudadanía sepa que tenemos profesionales que trabajan con la ciencia y la tecnología que están promoviendo una vacuna que será más sana, por decirlo de alguna manera, para los animalitos con una nueva fórmula que hará que seamos reconocidos en todo el mundo”.



Reconocimiento

La declaración de Interés Municipal se concretó este lunes 2 de mayo en el recinto del Concejo. Además de Ortolani, Prieto y Mudallel, el acto contó con la participación del vicedecano de FBCB-UNL, Ricardo Kratje; de la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Marina Baima; de la directora del Centro Biotecnológico del Litoral, Marina Etcheverrigaray; de la concejala Adriana Molina; de los concejales Carlos Pereira, Juan José Saleme y Juan José Piedrabuena; de las investigadoras María Celeste Rodríguez y Belén Tardivo; y de los investigadores Diego Fontana, Ernesto Garay, Sebastián Antuña, Marcial Gammelgaard, Enrique Ariotti y Daniel Della Schiava.



Innovación santafesina

El producto es una vacuna antirrábica para ser aplicada en perros, gatos y el ganado que tiene la misma eficacia que otras disponibles en el mercado. “Se trata de una vacuna innovadora, de características especiales, ya que no emplea virus en su sistema productivo, lo que lo hace mucho más seguro. Se realiza en base a una partícula similar a virus (virus like particle), que hemos desarrollado en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Luego de un proceso de investigación y desarrollo que llevó aproximadamente unos 15 años, hoy podemos producirla para ser empleada para la sanidad animal”, explicó Prieto. Su innovación está en su método de producción, que al estar basado en proteínas recombinantes no involucra al virus de la rabia: “Las células fueron modificadas en su genoma para producir una estructura o partícula pseudoviral compuesta de glicoproteínas idénticas a las que presenta el virus pero sin contener su genoma. Esa partícula es incapaz de provocar una infección, pero sí protección en el animal vacunado”, comentó Prieto.

Esto es beneficioso para los animales vacunados, ya que desencadena una respuesta inmune protectora y anticuerpos neutralizantes del virus de la rabia, y que, a diferencia de otras vacunas actualmente disponibles, no provoca efectos adversos como manifestaciones de dolor.