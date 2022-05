Con gran convocatoria, Alvizo conmemoró el Día del Trabajador

Comenzado el mediodía de este domingo, empezaron a llegar vecinos de diferentes puntos de Santo Tomé en sus vehículos particulares y buscaron un lugar entre las diferentes mesas que se encontraban desplegadas en la institución. Durante la siguiente hora, el establecimiento fue recibiendo a más comensales, hasta lograr colmar la capacidad del mismo.

Pasadas las 13:15hs, se dio inicio al acto a partir de las primeras palabras de la presentadora y la puesta en escena de videos alusivos al 1° de mayo, para posteriormente avanzar en diferentes intervenciones artísticas. Por un lado, el pintor José Luis Fierro exhibió algunas de sus pinturas y trabajó en el diseño de una nueva; por el otro, el cantante Gabriel Weppler entonó las primeras canciones de la jornada.

Continuando con el evento, Busatto se acercó al escenario para brindar unas palabras ante los presentes y celebrar el encuentro de distintos sectores y militantes del peronismo local. De esta manera, indicó: “Todos los sectores debemos comprometernos en acuerdos básicos para que el empleo, la producción y el trabajo sean los ejes centrales de la gestión". Y agregó: "Estamos en los niveles más bajos de desempleo, pero falta trabajar mucho para que eso se vea reflejado en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras".

Para terminar, el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, saludó a los trabajadores y a las trabajadoras en su día: "Feliz día y los convoco a seguir construyendo un país con más y mejor empleo".

Cerrando el encuentro, llegó el turno del concejal justicialista Rodrigo “Tata” Alvizo, quien no dudó en ser muy crítico de la actual gestión municipal al expresar: “Hoy es un primero de mayo en el que debemos reflexionar sobre el empleo y las políticas públicas que se toman y queremos que se tomen en Santo Tomé”. Sobre esta línea, prosiguió: “Es momento de decidir si queremos continuar con una ciudad donde su municipio cuenta con un parque automotor destrozado y sus empleados municipales no tienen siquiera los insumos básicos para poder llevar adelante su labor o queremos una gestión que ponga en valor su maquinaria y sus recursos humanos para dignificar a sus trabajadores y dotar a los vecinos del servicio de calidad que merecen”. Mientras que, continuó: “Si queremos una municipalidad que no incentive la inversión privada y la generación de oportunidades laborales para nuestros jóvenes o una que articule entre los diferentes niveles del Estado y el sector privado como motor de la economía local y el desarrollo de empleo genuino”.

“Este es el verdadero debate que debemos darnos los santotomesinos. Por ello, estamos convencidos de que otra Santo Tomé es posible, pero solo si trabajamos juntos”, finalizó Alvizo.