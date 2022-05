Clemente: "La agenda no ve lo importante"

Carlos Clemente sostuvo que "la agenda no ve lo importante" e indicó que hay "discursos vacíos, fuera de la realidad, pasacalles pagos, empleados con contrato, gente obligada a vitorear, aclamar, un acto o persona; decir vítores".

"Vaya paradoja, haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, resaltó. "El retroceso en políticas sociales es evidente, en cada esquina, en cada rincón, en cada lugar y mirar para otro lado parece ser la práctica más habitual y fácil", subrayó el titular del Foro de Integración y Desarrollo Regional.

“Si sortean el 2022, el 2023 puede ser un castigo del que las culpas son de uno y de todos, una foto que no se puede hacer, no se puede. La mala lectura de los tiempos, los golpes en el aire, el fuego amigo y la desconfianza nunca llevan a buen puerto, y los perjudicados son las personas que todos los días se encuentran, con la inflación, con los paros, pero que nunca ven un gesto de los gobiernos en rebajas de sueldos, dietas, si no por lo contrario, se van de vacaciones, aumentan sus dietas, ingresas secretarias, familiares y siguen engrosando la desigualdad laboral de trabajo, en el cuál dejo varios interrogantes que no son claros, pero contundentes entre amigos propios y ajenos", afirmó.

"Hay que escuchar las promesas de campaña en 2022, ¿qué sucedió mientras? Necesitamos soluciones para ayer, prueba y error: 'Mismos métodos, mismos resultados'”, destacó y añadió: "Esperamos no ver a 'los profetas del no va a andar', quienes aparecen cada dos años, si su valor o miedo lo permite. Esos no sirven, solo piensan en ellos o algún familiar".

En coincidencia con las palabras del diputado provincial Leandro Busatto, Clemente dijo: "En seguridad está claro que sin Nación no se puede, pero la responsabilidad sigue siendo otra, del cual pocos sectores del peronismo forman parte". Al mismo tiempo, destacó que "en Obras Públicas y Producción no puede hacerse sin dimensionar las políticas del gobierno nacional en ese sentido: 107 mil millones de pesos para sostener empleo durante la pandemia y más de 100 mil millones en obras ya finalizadas, en ejecución o planificadas".

Para finalizar, Clemente dejó en claro: “Hasta el 10 de diciembre de 2023, soy la persona que confía que el gobierno de Omar Perotti aspire a ser el mejor de la provincia desde donde me toque, donde me han consultado, nunca me equivoque, las cosas que iban a suceder, sucedieron”.