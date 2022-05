Busatto: "No alcanza con decir que uno es peronista, hay que hacer peronismo"

Más de 200 personas del centro norte de la provincia se dieron cita esta tarde en la ciudad de Reconquista para participar del ciclo “Santa Fe, presente y futuro”, organizado por la Corriente Nacional de la Militancia. La jornada comenzó a las 16 y se extendió hasta poco después de las 19, con los discursos de cierre a cargo del jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, y del ex Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Policial del departamento General Obligado y contó con la presencia del intendente de la ciudad, Enri Vallejos, quien tomó la palabra al inicio del mismo: “Tenemos que seguir adelante unidos, con un objetivo común, entre todos y todas, entendiendo que el adversario no está adentro sino en otro lado” e insistió en la necesidad del Frente de Todos de “volver a construir la unidad para sostener los gobiernos que tanto nos costó obtener”.

“Es el primero de una serie de encuentros que vamos a organizar este año en distintos lugares de la provincia. Lo que queremos es generar instancias de debate, de diálogo, en cada rincón de Santa Fe. La política debe abrirse a estos encuentros, no para bajar línea, sino para escuchar ideas, propuestas, para construir un camino entre todos y todas de cara a 2023”, afirmó Busatto.

El legislador se mostró crítico de la gestión provincial: “Queremos un peronismo unido, sí, pero también queremos un peronismo más diverso, con más color. Lo que vemos hoy es un peronismo monocromático, donde todo es a imagen y semejanza de un solo dirigente”. “Queremos un camino distinto también en lo generacional. En nuestra propuesta se empiezan a mezclar la persistencia y la historia con caras nuevas, con nuevos sueños, que refuerzan lo que hemos hecho y nos proyectan hacia el futuro”, remarcó.

Busatto habló de tres propuestas concretas para el norte de la provincia de Santa Fe: un Fondo de Reparación Histórica “con un porcentaje de afectación específica del Presupuesto que permita llegar con gas natural, con conectividad y con energía de calidad, para que cualquier industria pueda instalarse”; la creación de una Universidad para ampliar la oferta educativa y que “todos y todas puedan desarrollarse en su localidad” y una disminución del Impuesto Inmobiliario para pequeños productores.

“No alcanza con decirse peronista, hay que hacer más peronismo, estar más cerca de los compañeros y las compañeras, reivindicarse peronista en la acción y no solo en la expresión”, enfatizó. “Defendimos las ideas de Néstor y Cristina cuando pocos las defendían, cuando muchos miraban para el costado”, recordó.

Por su parte, Rossi sostuvo que “hay una realidad que abruma porque, si bien hay un crecimiento económico y una baja en la desocupación, todo lo bueno que hace el Gobierno Nacional, queda desmoronado por la inflación”.

En este sentido, sostuvo que “hubo una excelente decisión del presidente con el bono para los trabajadores no formales”, porque “si bien los salarios le ganaron el año pasado por un par de puntos a la inflación, eso fue para los trabajadores formales, y no para los informales”. De todas maneras, sostuvo que el Gobierno debe tomar “una decisión histórica, que es la del Salario Básico Universal, que permita a los trabajadores no formales tener un piso para pelearle a esa inflación”.

Sostuvo que el objetivo de la oposición en 2023 será “hacer desaparecer al peronismo como fuerza política”: “Lo que ellos dicen es que los trabajadores ganan mucho, que es malo que tengan derechos como las vacaciones pagas, el aguinaldo, la indemnización por despido. Ya no dicen que no modificarán lo que está bien, como en 2015, están dejando cada vez más claro lo que quieren hacer en realidad”, remarcó.

“Eso debe hacernos resignificar el concepto de la unidad. Sin unidad es imposible pensar en ganar las elecciones. Si el Frente de Todos se divide le sirve en bandeja el triunfo a la derecha. La interna del Frente de Todos no le resuelve nada a nadie”, enfatizó Rossi.

También estuvieron presentes la ex diputada nacional, Patricia Mounier; el concejal de Santa Fe, Federico Fulini (Unidad Ciudadana) y referentes de distintas localidades como Alejandro Bustos (Vera), Federico Schmidtke y Sandra Cabrera (Las Toscas), Néstor Braccia (San Javier), Claudio Tessini (Malabrigo) y Maximiliano Ríos (Reconquista).