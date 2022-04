Unión igualó con Fluminense por la Copa Sudamericana

Unión y Fluminense empataron sin goles por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Santiago Mele se vistió de héroe para sostener la valla invicta en el Estadio Maracaná, lo que dejó al Tatengue momentáneamente como puntero de su zona.

El equipo que conduce técnicamente el uruguayo Gustavo Munúa no se achicó ante semejante escenario. Un Maracaná imponente, aunque no contó con el apoyo de la mayoría de los hinchas del Flu, que no acudieron al partido.

Gran cantidad de hinchas tatengues acompañaron a su equipo en Río.

Uno de los momentos de máxima tensión se dio cuando Esteban Ostojich cobró un penal a favor del Tricolor, ya en tiempo de descuento, pero el arquero del Tate, que llegó en el último mercado de pases desde Plaza Colonia de Uruguay, contuvo el disparo del histórico Fred a los 97 minutos de partido y mantuvo el 0 en su arco.

De esta manera, Unión acumula 5 unidades y, de momento, es el único líder de su grupo. Por su parte, el Fluminense quedó con 4 en la tercera posición. Oriente Petrolero de Bolivia y Junior de Barranquilla disputarán el otro duelo de la zona este jueves, desde las 21.30.