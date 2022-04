"La paz y el orden, fue sólo un slogan vacío de campaña, Perotti no tiene un plan serio para combatir la inseguridad"

El pasado lunes se realizó la segunda reunión del Consejo de Seguridad Local, de la cual participaron autoridades municipales, concejales, vecinalistas en representación de sus respectivas cuadrículas y representantes del Centro Comercial. En el encuentro se trataron temas relativos a la seguridad, para de esta manera atender a los reclamos y necesidades que vecinas y vecinos vienen manifestando en el último tiempo.

En su intervención, el concejal Mario Montenegro afirmó: "Venimos con muchas expectativas a este espacio, expectativas que tienen que ver con una de las principales preocupaciones de los vecinos a los que intentamos representar. Lamentablemente esas expectativas no se ven reflejadas en la resonante ausencia de autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia. La situación es muy delicada, lo venimos diciendo hace tiempo, el gobernador Perotti abusó en su campaña electoral de una temática tan sensible como la inseguridad y la violencia que se vive en los grandes conurbanos de la provincia planteando “La Paz y el Orden”.

Con la mirada puesta en las problemáticas locales, el edil agregó: “Nuestra ciudad, la 6ta en importancia poblacional de la provincia, no cuenta con una mesa de coordinación Municipio/Provincia, ni siquiera podemos plantearle las necesidades de recursos humanos, de móviles, de arreglos edilicios, superpoblación de detenidos en las comisarías, entre otras cosas. Es inconcebible que no atiendan estas necesidades urgentes de la comunidad, cuando sabemos que la provincia tiene fondos en plazo fijo y partidas del presupuesto subejecutadas. No, hay plan de seguridad, no hay gestión”.

Además “Realmente es una actitud que lamentamos, estamos convencidos que las soluciones la debemos construir colectivamente, con los actores locales, y no a la distancia. Planteamos junto a todos los presentes, elevar una nota pidiendo una audiencia a las autoridades del ministerio de seguridad, nos parece que la situación es lo suficientemente delicada y necesitamos que cada uno se haga responsable de la parte que le toca asumir”, concluyó Montenegro.