Aclaración de Festram sobre reclamo de recursos para la Caja de Jubilaciones Provincial

Recientemente, la conducción de la Caja de Jubilaciones de la provincia convocó a Festram para obtener el apoyo formal de la Organización Sindical y pedir a la Cámara de Diputados de la Provincia tratar y aprobar, mediante Ley, el acuerdo denominado “Convenio Bilateral de Financiamiento entre ANSES y la Provincia de Santa Fe”, el que prevé el aporte nacional de recursos para cubrir el déficit de la Caja.

A través de un comunicado, el gremio indicó que apoya "todo reclamo que permita incorporar recursos a la Caja de Jubilaciones para garantizar la sustentabilidad del sistema, es más, la Organización Sindical fue artífice de saldar las deudas que tenían las Municipalidades y Comunas con dicha Caja Provincial, que hoy constituyen aportes muy superiores a los reclamados a Nación".

En línea con las acciones que se siguen por esta problemática, Festram se reunió con la Diputada Matilde Bruera, siendo uno de los temas tratados la preocupación por la situación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe. La entidad entiende que "es necesario un debate profundo sobre el sistema previsional que sectorice las problemáticas por actividades, fundamentalmente en materia de déficit, y una posición de rechazo a la precarización del salario derivado de los otorgamientos de aumentos salariales en negro llevados adelante por el Gobierno de la Provincia, que explica en gran parte el déficit previsional".

"Siendo Municipios y Comunas uno de los sectores superavitarios en materia de aportes en previsión social, hemos reclamado se nos informe realmente el déficit de cada sector, ya que la Comisión Asesora Previsional, siempre constituyó un ámbito de información, pero sin posibilidades de modificar las políticas que hoy muestran sus consecuencias", manifestó. Cabe recordar que, en el año 2016, Festram obtuvo un acuerdo salarial del 20%, sobre los sueldos básicos que también alcanzó a Jubilados y Pensionados Municipales. Por eso, "debemos entender que ocurrió con los otros sectores que percibieron incrementos en 'cifras no remunerativa y no bonificable', que indudablemente también generaron déficit previsional".

"Desde Festram, sostenemos el reclamo histórico de la democratización de los Organismos de la Seguridad Social. Esto es porque los aportantes de estos regímenes son los trabajadores y trabajadoras, y el Estado administra esos recursos sin participación de la representación sindical. Es imposible ignorar las graves dificultades que se vive con la salud en todo el territorio provincial, pero más agudizado en las localidades del interior", subrayó.

"Hemos exigido que no se mezclen los “déficit” del sistema de jubilaciones de todos los trabajadores públicos, provinciales y Municipales (Ley 1915) con el Sistema de Retiro de las Fuerzas de Seguridad, ya estos no tienen un Sistema Jubilatorio relacionado con las exigencias de aportes y edad. El sistema de retiro policial, no puede considerarse un déficit, sino una inversión de la Provincia para sostener la Seguridad Pública", destacó en otra parte del comunicado.

De igual manera, "solicitamos la participación en las políticas prestacionales y contractuales del IAPOS, que vuelven a poner de manifiesto la existencia de un mayor aporte a la Obra Social y quienes sufren mayores consecuencias. Así mismo, el Gobierno Provincial descarga en el IAPOS el sistema de salud laboral y, los accidentes de trabajo".

Por esta razón, "exigimos que no se limite exclusivamente a las necesidades de financiamiento del gobierno provincial, sino a las verdaderas problemáticas estructurales".