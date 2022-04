Clemente: "No es momento de hablar de candidaturas, es momento de estar al lado de la gente"

Carlos Clemente expresó su opinión acerca de la actualidad política y cuestionó a los dirigentes que se anticipan al hablar de candidaturas cuando todavía no se avecinan las elecciones. "Es momento de dialogar, debatir y encontrar soluciones a los problemas que se presentan día a día", sostuvo.

En esa línea resaltó: “Nos parece que no es el momento de hablar de ningún tipo de candidatura, creemos que es la hora de acompañar desde donde le toque a cada uno a los que realmente la están pasando mal”.

"Creemos las gestiones pueden ser diferentes, en que se puede estar mejor, en ese sentido vamos camino a transitar mejores alternativas”, indicó y dejó en claro que "no hay lugar para especulaciones políticas”.

“Hoy por hoy estamos abocados desde el Foro de Integración y Desarrollo Regional (FIDR) sosteniendo un trabajo con una fuerte impronta comunitaria. Con más de dos años de presencia y acción ininterrumpida distintos Departamentos, con un recorrido y de manera palpable dejando huella en la sociedad, de manera solidaria y aportando acciones, junto a gestión”, explicó Clemente.

"No pienso en candidaturas, pienso en 2022, el año que transitamos y en la realidad", subrayó, al tiempo, que agradeció las manifestaciones de apoyo de distintos dirigentes políticos, pero aseguró: "Mi camino fue, es, y será el de defender las banderas de la gente, no me enamoro de los ismos”.

"Unidad y pensar en 2023 atrasa, da confusión e incertidumbre a quienes la pasan mal, una falta de respeto a la gente", afirmó Clemente.



“La unidad se tiene que trabajar los 365 días del año, de manera que si el proyecto no es colectivo, caemos en los individualismos que no conducen a nada”, dijo y añadió: "Siempre voy buscar la unión real, la que se debe construir los 365 días del año, bregando por el bien de todos los santafesinos, que luchan por el bienestar y el porvenir de nuestra ciudad y provincia”.



"Hoy mi tiempo es el Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe, al lado de la gente, y eso me hace muy feliz", manifestó.

“Así como en todas nuestras acciones, siempre abogamos por una mayor participación de la ciudadanía en temas que nos involucran a todos. La construcción de una mejor sociedad es posible si la voluntad y la proactividad se convierten en normas de todos los días”, finalizó.