Brindarán una capacitación sobre la ruta de la denuncia en situaciones de violencia de género

Este viernes, desde las 17 horas se llevará a cabo un taller en la vecinal Simón de Iriondo, que buscará brindar información de dónde y cómo realizar denuncias ante situaciones de violencia de género, y cuáles son los pasos a seguir. El mismo es organizado en conjunto entre la institución barrial y la Presidenta del Concejo, Florencia González.

La capacitación estará centrada en dar a conocer cómo es el procedimiento de la denuncia por situaciones de violencia de género, acercarles a los asistentes recursos de acompañamiento e información importante como teléfonos y direcciones.

La concejala Florencia González, organizadora del encuentro, señaló que “para nosotros es sumamente necesario darnos este espacio de diálogo y de intercambio con los referentes de vecinales, instituciones y asociaciones, porque muchas veces son los primeros en recibir consultas o en acompañar y contener a las mujeres. Por eso es necesario brindarle herramientas".

Asimismo, la edil explicó que muchas veces las denuncias no son finalizadas correctamente por desinformación o por falta de asesoría. “Algunas nunca lo inician porque no saben a donde recurrir. O se acercan a las comisarías, y siguen sufriendo exposición o violencia por parte de quien les toma la denuncia, porque la indagatoria no es acorde al procedimiento o protocolo establecido", sostuvo.

Finalmente, la presidenta del Concejo indicó que “muere una mujer cada 26 horas. Muchas otras lo sufren en silencio. Se puede prevenir. Y para eso necesitamos una sociedad informada, que hable y que sepa cómo actuar".