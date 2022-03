El Municipio conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

La intendenta Daniela Qüesta encabezó este jueves el acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La ceremonia, organizada por el Municipio local, se llevó a cabo en la plaza Libertad donde estuvieron presentes representantes de organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Durante su discurso, la mandaria expresó: "Todavía hay niños apropiados que no conocen su identidad, muchas tumbas sin nombre y muchas Madres que cada vez quedan menos, asumamos el legado de no permitir que se olvide la historia de ninguno de ellos" y añadió: "Si estos pequeños momentos de reflexión sirven para tomar el legado de las Madres, vale este momento, por los 30.000 desaparecidos, para que nunca más la República Argentina vuelva a pasar por esto", añadió.

"La democracia, con todas las deudas que aún tiene, sigue siendo el mejor sistema para que haya justicia y libertad", subrayó la mandataria.

La ceremonia contó con la presentación de la Agrupación Coral Municipal que dirige el profesor Jorge Cova.

"Tanto hemos crecido y aprendido como sociedad, pero hay algo de lo que no se habla. Sabemos que hubo torturas, muertes, sabemos que no hay tumbas, de lo que no se ha hablado lo suficiente es de los delitos sexuales que padecieron las mujeres que estuvieron detenidas. En las causas judiciales, muy poco interés se le ha dado. Las mujeres tienen derecho de sanar a partir de la justicia y la palabra", resaltó.

"Ojalá que la Justicia además de reconocer que eran unos asesinos, salvajes, que mataron, torturaron y se apropiaron de criaturas, también tipifiquen y sancionen los delitos sexuales que padecieron las mujeres en los centros clandestinos de detención", señaló.

"Queda mucho por seguir recorriendo en el camino de la memoria, la verdad y la justicia, por eso, un año más digamos todos juntos, nunca más", concluyó.