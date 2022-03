La Municipalidad anunció obras para optimizar la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales

La Municipalidad presentó este martes por la mañana el proyecto de refuncionalización de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Vecinal General Paz. La obra anunciada se licitará este 25 de marzo, y contempla una inversión histórica: $ 55.000.000, afrontados con fondos propios del Municipio.

En la presentación, la intendenta Daniela Qüesta estuvo acompañada por funcionarios de su gabinete; el presidente de la Asociación Vecinal General Paz, Carlos David Isas; vecinos del barrio. “Elegimos este lugar para presentar el proyecto porque la Vecinal es el nexo entre los habitantes del barrio y la Municipalidad; y nosotros queremos fortalecer ese vínculo”, explicó la mandataria.

La obra

Al referirse a los detalles de los trabajos que se ejecutarán en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, Qüesta expresó su satisfacción, ya que “logramos construir un proyecto que nos permita realizar esta obra con recursos municipales y vamos a invertir 55 millones de pesos en una obra que no solo va a resolver problemas de la actualidad a muchos vecinos, sino que estamos pensando en las generaciones futuras”.

“Vamos a modernizar y a refuncionalizar la planta, interviniendo en cada uno de los procesos, desde que llegan los líquidos cloacales, reemplazando gran parte de los materiales de hierro por acero inoxidable y las viejas cañerías por nuevas, con materiales más resistentes, que no existían hace 20 años, cuando se construyó la planta”, explicó a continuación.

Seguidamente, aclaró que la obra que se licitará el 25 de marzo es la primera etapa de un proyecto integral. “Vamos a mejorar la planta dentro de la misma superficie, con todas las intervenciones que mencionamos, incorporando bombas más modernas a las plantas elevadoras y si bien vamos a mantener el sistema de percolado, vamos a modificar el mecanismo”, detalló.

A continuación, indicó que “el proyecto cuenta con una segunda etapa, que contempla cambiar el sistema de tratamiento, hacia un sistema de barros activados. Y ya estamos trabajando en el financiamiento de esa segunda etapa”.

Gestión ambiental

La intendenta municipal dedicó un párrafo especial al impacto ambiental del proyecto elaborado por el Municipio. Sobre ese aspecto, manifestó: “Esta es una obra que se enmarca en un plan de gestión ambiental. Esto quiere decir que, además de lograr que disminuyan los ruidos y los olores, lo cual para nosotros es fundamental, porque va a cambiar la convivencia de los vecinos con la planta, estamos pensando en las generaciones futuras”.

En el mismo sentido, Qüesta explicó: “Esta obra no solo va a beneficiar a los vecinos de General Paz, sino al 50% de los habitantes de la ciudad, que cuentan con servicio de cloacas; y con una mirada más amplia, el beneficio es para toda la sociedad”.

“Hay obras que son muy importantes, aunque eso no se note para todos. Tenemos que pensar en no contaminar los ríos, tenemos la obligación de pensar en que las obras que realizamos hoy no generen un daño ambiental para las futuras generaciones y por eso destacamos la importancia de esta obra”, finalizó.