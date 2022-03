Empate sin goles en el clásico santafesino

Colón igualó esta noche sin goles en el clásico ante Unión, en un encuentro jugado en el estadio Brigadier López por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional que tuvo al conjunto "sabalero" como dominador absoluto, aunque sin poder quebrar la resistencia del arquero Santiago Mele.



El partido fue dirigido por el internacional Néstor Pitana, quien dejó dudas en dos jugadas en las que se reclamó penal -una por cada bando-, además de una acción en la que debió expulsar por segunda amonestación al delantero visitante Leonardo Ramos. Con este resultado, ambos equipos concluirán la fecha en los puestos de clasificación de sus respectivas zonas.



El equipo que dirige Julio César Falcioni acumuló méritos para quedarse con los tres puntos, con un segundo tiempo que lo tuvo como protagonista ante un rival que solo resistió por la buena actuación del uruguayo Mele y la propia ineficacia.



Antes de eso, en la etapa inicial los dos equipos salieron a intentar imponer su juego sin pensar demasiado en lo que proponía el rival, con intensidad, pero la falta de espacios libres y también de ideas impidió que el peligro se hiciera presente en las áreas.



Unión apostó a la dinámica de sus volantes, en especial Gastón González recostado por la izquierda, y a la presencia de Luna Diale como enlace, pero le costó progresar ante un adversario que tuvo en las proyecciones de Meza por la derecha y la insistencia de Beltrán a sus mejores armas.



La visita llegó primero y no volvió a hacerlo, con un remate desviado de Luna Diale desde buena posición, a los 10 minutos, en tanto Colón se fue afirmando, aunque sin traducirlo en llegadas.



Eso se modificó a los 35m, cunando Beltrán remató por arriba luego de un pase de “Pulga” Rodríguez, en tanto sobre el cierre Garcés cabeceó cerca del palo izquierdo del arquero Mele tras recibir de Beltrán.



La superioridad del local siguió en el complemento, en tanto los dirigidos por Gustavo Munúa no encontraron los caminos para acercarse al arquero Leonardo Burián, que en esa parte del cotejo fue un espectador de lujo.



Lucas Beltrán perdió un mano a mano con Mele a los 6m, tras detener la pelota con la derecha y rematar de zurda, en tanto dos minutos más tarde Rodríguez cabeceó un centro del uruguayo Andrew Teuten que pasó cerca del ángulo izquierdo del guardameta "tatengue".



El monólogo de Colón continuó a los 18m con un zurdazo de Meza que Mele tapó abajo, a su izquierda, en tanto "Pulga" Rodríguez dijo presente con la pelota parada y llevó riesgo con dos córners que el arquero visitante conjuró con sendos golpes de puño.



Falcioni buscó quebrar la resistencia de Unión con los ingresos de Facundo Farías y de Ramón Ábila y estuvo cerca de conseguirlo, pero nuevamente Mele apareció para evitar la caída de su arco tras desviar una chilena de "Wanchope" y un intento de Teuten.



La igualdad sin goles castigó las carencias de Colón en la definición y premió la gran actuación del arquero de Unión, por lo que la fiesta del fútbol de Santa Fe, desarrollada ante una multitud de cerca de 40 mil "sabaleros", concluyó en paz aunque sin lugar para festejos.



El árbitro Pitana debió expulsar a Ramos por una falta fuerte contra Goltz cuando ya estaba amonestado, y también sancionar sendos penales por una falta de Garcés a Ramos y por una mano de Polenta ante una gambeta de Pulga Rodríguez.



Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi y Andrew Teuten; Luis Rodríguez y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.



Unión: Santiago Mele; Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Carlos Portillo, Juan Ignacio Nardoni y Gastón González; Mauro Luna Diale y Leonardo Ramos. DT: Gustavo Munúa.



Cambios: en el primer tiempo, 16m Lucas Esquivel por Corvalán (U); En el segundo tiempo: 18m Daniel Juárez por Machuca (U) y Mariano Peralta Bauer por Ramos (U); 33m Matías Gallegos por Luna Diale (U); 32m Facundo Farías por Bernardi (C); 35m Cristian Vega por Aliendro (C) y Ramón Ábila por Beltrán (C).



Amonestados: Polenta, Esquivel, Ramos y Nardoni (U). Aliendro (C).



Árbitro: Néstor Pitana.



Estadio: Brigadier López (Colón).