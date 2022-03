“Este gobierno miente, se contradice y busca asfixiar a los sectores productivos”

"Argentina es el primer exportador mundial de derivados de soja. El complejo sojero aportó US$ 19.200 millones de dólares a la economía en concepto de exportaciones en harinas y aceites durante 2021. En este contexto, el gobierno decide nuevamente que el productor pague la improvisación", señalaron los legisladores santafesinos de Juntos por el Cambio.

Además, agregaron que “en un momento donde las exportaciones llegan a un nivel récord y el país está necesitando dólares, ellos deciden restringir las exportaciones profundizando los problemas”.

Los anuncios del gobierno se realizaron justo después de Expoagro, la muestra más convocante para el sector, en donde varios referentes nacionales aseguraron que no habría cambios. “Hace dos semanas el ministro de Agricultura aseguró que no lo iba hacer. Nos desconcierta, no se puede confiar en este gobierno”, afirmaron.

Los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio indicaron, también, que estas medidas “muestran la falta de coordinación interna dentro de un gobierno que improvisa y juega con uno de los sectores que más aporta y que más previsibilidad necesita”.

Con relación al aumento de las retenciones, sostuvieron: “El Ejecutivo Nacional no está facultado para hacerlo. Lo que asombra es que por un lado mantienen discursos de democracia y desarrollo, mientras que en la práctica sólo ejercen las bases de un gobierno totalitario”.