Un periodista estadounidense fue asesinado en Ucrania

El periodista estadounidense Brent Renaud fue asesinado mientras trabajaba en Ucrania, señaló este domingo el jefe de la Policía de la provincia de Kiev, Andréi Nebítov.

De acuerdo con Nebítov, los militares rusos son responsables de la muerte de Renaud, de 51 años. El oficial escribió en un post en Facebook que el periodista fue asesinado en la ciudad de Irpín. El jefe de la Policía de la provincia de Kiev divulgó fotos del pasaporte de Renaud, de su tarjeta de prensa y del cadáver.

Dos periodistas más resultaron heridos y fueron hospitalizados, afirmó Nebítov en otra publicación.

Nebítov afirmó que Renaud era periodista de The New York Times. Por su parte, desde el periódico declararon que están "profundamente entristecidos tras oír sobre la muerte" del periodista. "Brent era un cineasta talentoso que contribuyó a The New York Times a lo largo de años", reza su comunicado.

Mientras tanto, destacaron que el periodista no realizaba ninguna tarea para el periódico en Ucrania. "Los primeros reportes de que trabajaba para [The New York] Times circularon porque llevaba un pase de prensa de [The New York] Times que había sido expedido para una tarea hace muchos años", agregaron.

Además, se divulgó un video en el que un periodista herido, que se identifica como Wayne, comenta el ataque que sufrieron. El reportero indica que querían filmar como la gente estaba abandonando la zona y una persona les propuso ayudarles a llegar a un puente en coche. "Cruzamos el punto de control y empezaron a dispararnos. El conductor dio media vuelta y seguían disparando", dijo, agregando que estaba con Renaud, quien fue "baleado y dejado atrás".

Preguntado sobre la información según la cual un periodista estadounidense fue asesinado, el asesor de Seguridad Nacional por la Administración del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, dijo a la CBS News que es algo "obviamente chocante y horrible" y que Washington "consultará con los ucranianos para determinar cómo ocurrió y entonces medir y ejecutar las consecuencias apropiadas como resultado de ello".