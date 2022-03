Violento, misógino y coimero: fijó domicilio en un country de nuestra ciudad

Por Guillermo Schmidt

Se llama Mariano Tacca y tiene 46 años. Decimos su nombre completo porque ya trascendió largamente, en publicaciones realizadas en redes sociales; publicaciones realizadas por personas -en su gran mayoría mujeres- que, cuando la Justicia hace la vista gorda o mira para otro lado, como suele suceder en este tipo de casos, deciden aportar desde el lugar que pueden, para que al menos haya una condena social.

Mariano Tacca quedó en libertad el martes pasado, luego de estar apenas algunos días en la Comisaría 12 de nuestra ciudad -sí, parece que a todos los mandan para acá-, porque un juez entendió que su libertad no representa peligro para nadie, aunque cuando lo detuvieron le encontraron cinco armas de fuego (una de ellas cargada y en la cintura, lista para disparar) e intentó coimear a un policía.

La víctima de este caso es Romina. Ella tiene 42 años, estuvo en pareja un mes y medio con Tacca y su único “delito” fue decidir que no quería seguir con esa relación. A partir de ese momento, el tipo empezó a maltratarla, insultarla y amenazarla. ¿Alguien le preguntó a Romina si considera que la libertad de Mariano Tacca representa algún peligro? No, solo importa lo que considera su señoría.

El juez es Octavio Silva, y también está bueno que su nombre trascienda. Porque, además de todo lo mencionado, el día que lo detuvieron, Tacca tenía una bomba de fabricación casera, tipo molotov, casi lista para usar, a la que solo le faltaba el combustible. Oh coincidencia: unos días antes Romina había recibido una amenaza que insinuaba que le iban a prender fuego el auto. Pero… según la justicia no había pruebas, o no se pudo acreditar que Tacca fuera el autor de los mensajes.

Estas imágenes se viralizaron en redes sociales, en solidaridad con Romina.

Violento, misógino y coimero

Lo de coimero ya lo explicamos; lo de violento y misógino va quedando bastante en evidencia, pero hay mucho más. La relación entre Romina y Tacca duró muy poco y se terminó hace más de un año y medio. Pero, en todo este tiempo, él nunca dejó de hostigarla y la violencia fue en aumento: primero insultos, después piedrazos al auto de Romina y a la camioneta de la hermana de Romina. Episodios de ese tipo ocurrieron de manera sistemática, en muchos casos con cristales rotos. En la gran mayoría de esas situaciones hubo denuncias, pero a Romina le decían que no tenía pruebas.

Vivimos en una provincia, en un país, en donde las víctimas que denuncian este tipo de hechos tienen que presentar pruebas. ¿No tienen la justicia y la policía el deber de encontarlas? Bueno, en realidad en un par de ocasiones hubo pruebas. Una bala que impactó en la camioneta de la hermana de Romina estaba en la Comisaría 3ra. de Santa Fe, pero el proyectil “se perdió”. ¿Ustedes que piensan: inoperancia o corrupción policial? Para el segundo, tendría que haber un involucrado dispuesto a coimear… ¿se les ocurre alguien?

Pero no fue todo fueron balas o piedras. Dicen que Mariano Tacca viene de una familia sin problemas económicos, posiblemente por eso tiene mucho tiempo libre, que en el último año medio ocupó creando perfiles falsos de Instagram. ¡Perdón! Para la justicia, no hay ninguna prueba de que haya sido él y la fiscal Jorgelina Mosser Ferro -todavía no hablamos de todos los errores y falencias que cometió durante el proceso de investigación, o de la falta de empatía con la víctima siendo una fiscal que pertenece a la unidad especial de violencia de género-, aún está esperando el resultado de peritajes informáticos.

Lo cierto es que Tacca, desde perfiles falsos de Instagram, hostigó y amenazó sistemáticamente a Romina; no solo escribiéndole desde cuentas desconocidas, sino creando cuentas truchas con el nombre de ella, probablemente con el objetivo de exponerla.

Orificios en el auto de Romina, consecuencia de los balazos recibidos.

El Estado y la Justicia, ausentes

Romina denunció todo que mencionamos hasta aquí y mucho más. En relación al hostigamiento cibernético, presentó capturas de pantalla, audios y todo lo que puedo registrar. Pero en cada lugar en el que se presentó, le dijeron que no alcanzaba. El acompañamiento de los organismos, que supuestamente se crean para acompañar y defender a las mujeres que atraviesan situaciones como ésta, prácticamente no existió. Por el contrario, hubo una falta total de empatía y hasta presiones, tanto en la órbita de la Justicia, como en la Municipalidad de Santa Fe y en el Gobierno de la Provincia.

Recién esta semana se percibió un cambio, cuando la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro, conoció en profundidad lo que estaba sucediendo. La funcionaria recibió a Romina, le expresó todo su apoyo y le aseguró que tendrá la ayuda que necesita.

¿Nuevo vecino de Santo Tomé?

Quedan dudas sobre si Mariano Tacca se radicará efectivamente en Santo Tomé. Ante la justicia, fijó domicilio en el barrio Altos de la Rivera, pero a las pocas horas de recuperar su libertad fue visto en barrio Mariano Comas, en la capital de la provincia, donde vivía hasta antes de la detención.

Además de no aplicar la prisión preventiva y aceptar que Tacca tenga que hacer el sacrificio de irse a vivir a un country, según la información publicada por diario Uno Santa Fe, el juez Octavio Silva ordenó que la hermana del misógino sea su guardadora.

Por otra parte, también se estableció una prohibición para Tacca, que no puede acercarse a 200 metros de Romina y del grupo familiar de la víctima, ni tener contacto por cualquier vía. Asimismo, deberá concurrir cada 15 días a la sede del Ministerio Público de la Acusación y hacer un curso sobre de violencia de género, además de la prohibición para portar armas de fuego.

Nos quedamos tranquilos, ¿no?... como debe estar Romina. Sabiendo que Marianito va hacer caso a todo lo que le indicaron. Y que el juez Octavio Silva, la fiscal Jorgelina Mosser Ferro y cada una de las personas que pudo hacer algo para evitar que la vida de Romina sea un calvario, tendrán la conciencia tranquila.