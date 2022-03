Carlos Clemente y Leonardo Diana se reunieron en el Departamento San Jerónimo

El senador provincial, Leonardo Diana, y el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente, sostuvieron una reunión donde se trataron temáticas de actualidad e interés para el departamento San Jerónimo.



El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Gálvez en el marco de las rondas de consultas que el FIDR desarrolla en distintos puntos del territorio provincial santafesino. Tras el mismo, ambos dirigentes destacaron que la seguridad formó parte central de la agenda central, ya que representa la mayoría de los puntos que Diana destaca como prioritarios y urgentes.



En ocasiones previas, el senador había comentado que producto de las constantes recorridas por el departamento, surge como tema recurrente el delito rural, problemática que crece día a día, y explicó que los casos se verifican en toda la jurisdicción, mencionando especialmente a Gálvez, López, Campo Piaggio, Coronda y San Genaro.



A raíz de lo que está sucediendo, el legislador reiteró el pedido elevado a las autoridades del Ministerio de Seguridad en lo referente a obras de mantenimiento y mejoras en las comisarías del distrito, como así también, más presencia y móviles policiales para distintos puntos críticos del departamento.



"Preocupa el mal estado de las comisarías", expresó Diana. "En Maciel se necesita un destacamento nuevo, en Boca de Monje y Campo Piaggio también, así como el edificio del Comando Radioeléctrico en San Genaro. Esto sumado a la necesidad de mayor presencia policial en Gálvez", detalló.



Por su parte, Clemente hizo mención a la permanente tarea del FIDR en el estudio y elaboración de proyectos en materia de seguridad, identificada como el principal reclamo que los vecinos de los distintos municipios y comunas sostienen hoy en día. De la misma manera puso a disposición los equipos técnicos y legislativos del F.I.D.R. para las distintas tareas o elaboraciones, "en pos de avanzar en estos temas".



El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional sostuvo que, “si bien vemos que la inseguridad se encuentra mayormente ligada a las medianas y grandes ciudades, comenzamos a encontrarnos con reclamos similares en lugares donde no era habitual. Claramente estamos ante una problemática que debe ocupar el tiempo completo de la dirigencia política”.



En concordancia mutua, ambos dirigentes marcaron la urgencia de visibilizar este tipo de reclamos y avanzar en el planteo de acciones conjuntas y concretas para hacerle frente a los hechos.



Para finalizar, destacaron ambos trabajos que vienen realizando desde sus gestiones propias, tanto en el Departamento, como en la provincia, destacando que “los colores políticos, deben dejarse de lado para trabajar a conciencia, porque lo que sirve es estar al lado de la gente y eso no sólo es lo que hay que hacer, si no llevarlo adelante como premisa, que es lo que el compromiso con los ciudadanos fortalece de manera real el vínculo dejando de lado el pasado y construyendo el futuro todos juntos".