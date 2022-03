Rodrigo Alvizo reconoció a Antonela González y destacó su militancia por la igualdad de género

Por Santotomealdía

En el marco de la sesión especial del Concejo Municipal por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el concejal del Frente de Todos, Rodrigo Alvizo, realizó un reconocimiento a la artista Antonela González.

Luego de la ceremonia, realizada este jueves por la mañana en el Centro Cultural “12 de Septiembre”, el legislador local aseguró que “es un orgullo reconocer a Antonela, alguien que tiene un currículum muy extenso y es una artista muy reconocida, tanto a nivel nacional como internacional”.

“Es una embajadora de nuestra querida de Santo Tomé y, además, es alguien que representa la lucha de los artistas santotomesinos en pandemia”, destacó Alvizo.

Seguidamente, el concejal destacó el rol social y el compromiso de González, recordando que es una de las fundadoras de Pieles en Interferencia, organización que reúne a artistas, mujeres y disidencias autoconvocadas de la ciudad: “Sobre todas las cosas, es una férrea militante de la igualdad de género”, remarcó

Extenso currículum

Licenciada en Teatro en la Universidad Nacional del Litoral en 2019, Antonela González se desempeña como artista interdisciplinar: actriz, performer, fotógrafa y directora teatral.

Se forma de manera constante e ininterrumpida, tanto en la disciplina interpretativa como en la fotográfica desde 2010. Ha tomado talleres y seminarios en materia teatral y performática con Emilio García Wehbi, Gustavo Guirado, Cristina Banegas, Julieta Daga, Luciano Delprato, Lucila Andreozzi y Pompeyo Audivert, entre otros.

En cuanto a la fotografía, se formó junto a la Asociación Argentina de Fotografía (Santa Fe) y FotoCreativaBA (Madrid/Buenos Aires). Fue becada en 2014 por Argentores, en 2017 por el INT y en 2019 y 2021 por el FNA.

Su serie fotográfica “La Niñez” fue expuesta dentro del Festival SUMAR (Galería “Bastón del Moro”, Córdoba, Argentina. 2018). La obra “Se va a caer” (2018) es parte de la muestra itinerante “Mujeres que luchan”. Por su parte, “Otra Cuerpo” (2020) fue incluida en el primer número de la Revista “FRAGMENTED” y “Asfixia” (2021) en la edición Nº4 de FEEM “Fotógrafas en el mundo”. Además, su serie “Súplica” (2020) fue exhibida en “The 4th International Festival of Homar - Light Art Performance” (Instituto de Arte Contemporáneo “Arta Art”, Jorramabad, Irán. 2020).

Paralelamente con sus producciones teatrales ha participado en múltiples festivales nacionales. Realizó la Residencia Artística PECAH “Programme of Exchange in Culture and Art of Himalayas” (Uttarakhand, India), “Cima Residency” (Catamarca, Argentina) y “O Levante! Festival Internacional de Mulheres em Cena” (Belo Horizonte, Brasil), las tres durante 2019. En 2020 asistió al “Laboratorio de Investigación y creación en artes escénicas: Dramaturgia del actor, herramientas del Clown y creación colectiva” (Cusco, Perú).

En 2021 fue una de las ganadoras de premio “producción” en el ciclo “Todas las Artes al Cultural” y fue galardonada con el “premio Máscara” que otorga la Municipalidad de Santa Fe