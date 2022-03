Colón cayó 1 a 0 ante Tigre

Colón cayó en su visita a Tigre en Victoria, en el cierre de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con gol de Alexis Castro en la etapa inicial, el Matador sumó tres puntos importantes y le quitó el invicto al Sabalero.

Los primeros minutos de Colón no fueron buenos, le costó adaptarse al planteo de Tigre, que manejó el baló durante la primera media hora del partido. El equipo de Falcioni dejaba muchos espacios que eran muy bien aprovechados por Prediger, Castro y Fernández.

Esa supremacía se hizo efectiva a los 32’, cuando Alexis Castro hizo valer la ley del ex y le marcó a Burián, nuevamente tras distracciones colectivas rojinegras. Castro, quien quedó en la historia de Colón, pidió disculpas por el gol que le marcó a su ex club.

Con el correr de los minutos la reacción no llegó, incluso estuvo más cerca Tigre de marcar el segundo que los de Falcioni de igualar. Así se fue al descanso Colón, sin mucho que rescatar y más preocupaciones que certezas.

A los 13 de la segunda etapa hubo un penal muy claro que Loustou no Cobró, cuando Delgado entraba al área y Cabrera lo derribó con falta.

Para la segunda mitad Falcioni metió mano en su equipo y consiguió posicionarse más arriba pero casi sin poner en apuros a Marinelli. De hecho, un Tigre ya más parado para salir de contra, pudo haberlo liquidado. Y redondeó una muy buena actuación como equipo más que con una figura tan destacada.

Wanchope Ábila, que llegaba de anotar su primer gol por Copa Argentina, no cambió la ecuación de una noche floja en ataque tanto del Pulga Rodríguez como de Facundo Farías, lejos de la zona donde más puede lastimar. Y el 0-1 no cambió.

De esta manera, Colón marcha segundo, con 10. En la próxima jornada, el Matador visitará a Aldosivi y el Sabalero enfretará a Lanús, en La Fortaleza.

Síntesis

Tigre: 23-Gonzalo Marinelli; 17-Lucas Blondel, 36-Víctor Cabrera, 6-Abel Luciatti, 19-Nicolás Demartini; 5-Sebastián Prediger, 42-Ezequiel Fernández, 16-Alexis Castro; 9-Ijiel Protti, 32-Mateo Retegui y 27- Cristian Zabala. DT: Diego Martinez.

Colón: 1-Leonardo Burián; 25-Jonathan Sandoval, 33-Facundo Garcés, 13-Joaquín Novillo, 40-Rafael Delgado; 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 8-Brian Farioli; 10-Luis Rodríguez; 35-Facundo Farías y 9-Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Goles: PT 32' Alexis Castro (T).

Cambios: ST 0' Paolo Goltz x Farioli (C), Eric Meza x Sandoval (C), 20' Ramón Ábila x Beltrán (C), 24' Lucas Menossi x Fernández (T), 33' Facundo Colidio x Castro (T), 40' Nicolás Leguizamón x Rodríguez (C), Andrew Teuten x Delgado (C), 44' Ezequiel Forclaz x Prediger (T), Agustín Baldi x Zabala (T), Agustín Obando x Priotti (T).

Amonestados: Delgado y Novillo (C), Prediger y Zabala (T)

Árbitro: Patricio Loustau

Estadio: José Dellagiovanna