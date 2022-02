Boris Johnson anuncia el fin de las restricciones, incluida la cuarentena a positivos

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará el fin de todas las restricciones restantes en Inglaterra, implementadas para frenar el avance de la pandemia, a pesar de las preocupaciones de los expertos en salud y los grupos de personas vulnerables.



El requisito legal de aislar a cualquier persona que dé positivo por coronavirus se eliminará un mes antes de lo previsto, así como los PCR y los test de flujo lateral gratuitos. Se espera también que el servicio nacional de rastreo de contactos se cierre y ya no se les pedirá a los escolares que se hagan la prueba dos veces por semana.



Según informan los medios británicos, se espera que se emita una nueva guía, similar a la ya publicada sobre la gripe estacional, diseñada para permitir que las personas tomen sus propias decisiones sobre el riesgo de contraer o transmitir el virus. La estrategia del Gobierno británico es aprender a convivir con el coronavirus, por lo que se espera que se emita una nueva guía, similar a la ya publicada sobre la gripe estacional, diseñada para permitir que las personas tomen sus propias decisiones sobre el riesgo de contraer o transmitir el virus.



Según informan los medios británicos, está previsto que Johnson se dirija a los parlamentarios este lunes y luego celebre una conferencia de prensa. Actualmente, las medidas aún vigentes incluyen el aislamiento por dar positivo por el virus, además de que los lugares pueden pedir a los clientes que muestren un pase Covid y se requieren barbijos en algunos entornos de salud y atención.



En Irlanda del Norte las restricciones obligatorias se levantaron la semana pasada, pero aún se recomienda el uso de barbijos en algunos lugares públicos. Mientras que en Escocia y Gales muchas reglas como el aislamiento, barbijos y distanciamiento social todavía están vigentes.

Anthony Costello, profesor de salud infantil internacional y director del instituto UCL para la salud global en Londres, advirtió que si "detenemos el aislamiento, el virus se propagará".



“La preocupación por levantar las restricciones obligatorias es que le estamos diciendo no solo a nuestra población, sino al mundo, que realmente no hay nada de qué preocuparse", afirmó en declaraciones a la BBC.



Según Costello, pareciera que todo ha terminado, cuando no es así, y agregó que si se pone fin a las pruebas gratuitas, el virus no se puede controlar, "porque nadie sabe dónde está la amenaza".



Aseguró que "la pandemia no ha desaparecido" y que se necesita lograr el equilibrio correcto de las restricciones "para devolverle a la gente las libertades".



"Estamos aprendiendo a vivir con el Covid, no es que simplemente empaquemos y nos vayamos a casa porque ha sido vencido y terminado, se trata de cómo avanzamos a largo plazo a medida que gradualmente buscamos que pronto la pandemia se vuelva endémica", explicó.



El Gobierno de Gales, por su parte, dijo que cualquier decisión de cambiar el Programa Nacional de Pruebas existente sería prematuro e imprudente. "En Gales, continuaremos tomando decisiones para proteger la salud de las personas en función de la evidencia científica disponible para nosotros", dijo un portavoz del Gobierno galés a la BBC.

Fuente: Télam