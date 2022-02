Con PSG - Real Madrid, comienzan los octavos de final de la Champions League

El objetivo es el mismo, las realidades completamente diferentes. Este 15 de febrero, el equipo más ganador de la UEFA Champions League se mide ante el poderoso conjunto de estrellas que busca consagrarse por primera vez. Uno impulsado por la obligación de estar a la altura de su historia, y otro por la presión de sacarse la espina que lo viene estorbando hace varias temporadas. PSG-Real Madrid, frente a frente en los octavos de final del certamen más importante de Europa.

Si había que elegir candidatos previo al arranque de esta Champions, Real Madrid y PSG no podían quedarse afuera de la lista. Es cierto que durante el último tiempo el Merengue se ha vaciado de ese aura de equipo invencible, pero no por eso merece perder reconocimiento en un torneo que le calza a la perfección. PSG, por su parte, se ha ganado su lugar entre los más respetados, confirmando con la final alcanzada en la temporada 2019-20 que ya no es solo un grupo de buenos jugadores.

Sin embargo, el conjunto parisino no estuvo a la altura de las expectativas que generó con la llegada de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum y otras figuras. El entrenador Mauricio Pochettino aún no pudo lograr que el equipo brille y la chapa de ‘El mejor plantel de Europa’ comienza a pesar. Con golpes de la prensa francesa, rumores de disputas internas en el equipo y reclamos de su hinchada, cada empate es tomado como una derrota, y en cada derrota se pone en duda la capacidad del DT y su cuerpo técnico para comandar a los mejores jugadores del mundo.

Entre sus máximas figuras, hay una en duda. Neymar Jr, el íntimo amigo de Messi y el socio perfecto de Kylian Mbappé, todavía no logra recuperarse del esguince de tobillo que sufrió el 28 de noviembre del año pasado en un partido de Ligue 1 ante Saint-Etienne y podría ser una baja sensible para PSG. Y como si fuera poco, Pochettino prende velas por el argentino Leandro Paredes, quien se había comenzado a afianzar en el mediocampo pero una molestia en su aductor lo podría excluir de la lista de convocados para el partido de ida en el Parque de los Príncipes.

Mientras tanto, Sergio Ramos sigue sin aparecer con continuidad y no podrá jugar ante su ex equipo por una lesión en su gemelo derecho.

Pese a estas posibles ausencias, el equipo francés cuenta con la garantía de Kylian Mbappé, el jugador con mejor presente del plantel, y Lionel Messi, que todavía sigue buscando mostrar su mejor versión en su nuevo equipo, pero que puede cambiar el destino de la serie en una jugada. Además, enfrenta a Real Madrid, un viejo conocido de sus mejores épocas en Barcelona, aquel al que le marcó un doblete en la semifinal de la Champions League 2010-11 y será por siempre su máximo rival.

Del otro lado, espera ‘el equipo Champions’. Con 13 títulos, Real Madrid es el más ganador, el cuadro con más finales (16 disputadas) y lidera la tabla de participaciones con 52 presencias. En la última edición, recuperó la afinidad con el torneo y cayó en semifinales ante el campeón Chelsea, pero en las temporadas previas no pudo estar a la altura de lo esperado y se despidió dos veces seguidas en octavos de final (2018/19 y 2019/20).

Ahora, busca repetir su buena campaña europea de la temporada pasada y llegar hasta las últimas instancias, como demanda su público y su historia.

De la mano de Carlo Ancelotti, quien levantó la Orejona en 2014 con el Merengue, el equipo español llega al duelo ante PSG como puntero de LaLiga, pero sin sobresalir y con un presente irregular: ganó 3 de los últimos 7 partidos. Sin embargo, en la fase de grupos de la Champions no tuvo sobresaltos y terminó puntero en el Grupo D del Inter, Sheriff y Shakhtar Donetsk.

La duda principal en el once titular de Real Madrid pasa por Karim Benzema, una pieza clave en el equipo y un histórico del club. El francés, que lleva 24 goles marcados en esta temporada, se perdió los últimos tres encuentros por una lesión en su isquiotibial izquierdo y se entrenó diferenciado en las últimas prácticas esperando poder recuperarse para el partido de este martes. El entrenador y cuerpo médico confían en que pueda llegar en buenas condiciones.

Los que no van a faltar son otros tres históricos, que también han sabido levantar la Orejona con la Casa Blanca en varias ocasiones. Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos se harán cargo del mediocampo, contrarrestando el poderío de PSG con su vasta experiencia en el certamen europeo. El croata y el brasileño ganaron 4 veces la Champions con el Real Madrid, mientras que el alemán lo hizo 3 veces con el equipo español y 1 con Bayern Munich. Pura historia dentro del equipo de Ancelotti.

Con este escenario, Real Madrid y PSG prometen protagonizar la serie de octavos de final más atractiva de la UEFA Champions League. La ida se disputará este martes 15 de febrero, mientras que el partido de vuelta será el próximo 9 de marzo.

EL HISTORIAL

Se enfrentaron solo 1 vez por eliminación directa en la Champions League:

2017/18 - Octavos de Final

Ida: Real Madrid 3-1 PSG

Vuelta: PSG 1-2 Real Madrid

Cuatro duelos por fase de grupos: 1 victoria para Real Madrid, 1 para PSG y 2 empates.

PROBABLES FORMACIONES

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Idrissa Gueye Wijnaldum; Leo Messi, Kylian Mbappe y Ángel Di Maria.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Luka Modric, Casemiro, Kroos; Marco Asensio, Karim Benzema y Vinicius.

Sporting Lisboa ante Manchester City

También este martes por la tarde, Sporting de Lisboa y Manchester City juegan por la llave 2 de UEFA Champions League. El encuentro comienza a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio José Alvalade XXI.

Formación probable de Sporting Lisboa

El equipo dirigido por Ruben Marques Amorim no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 3-6-1 con Antonio Adán en el arco; Gonçalo Inácio, Sebastián Coates y Zouhair Feddal en defensa; Pedro Porro, Matheus Nunes, João Palhinha, Matheus Reis, Pablo Sarabia y Nuno Santos en el medio; y Paulinho en la delantera.

Formación probable de Manchester City

Por su parte, los conducidos por Josep Guardiola saldrían a la cancha con una estrategia 4-3-3 con Ederson bajo los tres palos; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, João Cancelo en defensa; Bernardo Silva, Rodri y Kevin De Bruyne en la mitad de cancha; y Riyad Mahrez, Philip Foden y Raheem Sterling en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro es Srdjan Jovanovic.