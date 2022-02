Un joven de nuestra ciudad fue brutalmente golpeado por patovicas

Un joven de nuestra ciudad fue golpeado salvajemente por patovicas este domingo por la madrugada en el boliche Club del Lago, ubicado en la Ruta 168 de la capital provincial.

A través de un video filmado por la amiga que lo acompañaba, se puede observar la gran cantidad de golpes que le proporcionaron los guardias de seguridad del lugar anteriormente mencionado.

En diálogo con medios periodísticos, el joven relató que antes del incidente "había ido a comprar un trago y se ve que me había confundido de vaso, agarré el de una chica y empezó a gritarme. Empezamos a discutir y luego de que me voy, me agarran dos patovicas de atrás, uno me pega y después se sumaron dos más”.

“Cuando me tiraron al piso me molieron a golpes", resaltó y agregó: "Habré quedado inconsciente porque cuando parpadeé ya estaba afuera y quedé desorientado. No me acordaba lo que me había pasado”.

Por su parte, la mamá de Alejandro indicó que "cuando mi hijo recupera la conciencia está tirado en el piso, afuera del boliche. A la amiga, que no estaba cuando le dieron la golpiza, no la dejaban salir del lugar. Luego, el jefe de seguridad le abre la puerta, se hizo el buen samaritano y le decía que tenía disponible las cámaras de seguridad”.

Posteriormente, relató que llamaron al 107 "porque la supuesta ambulancia que tendría que estar en el boliche, no estaba" y señaló que desde el servicio de emergencias le dijeron que "no se podían hacer cargo", por lo que tuvo que trasladarlo en un móvil personal al hospital Cullen.

En cuanto a una posible denuncia, la mujer sostuvo que se acercó a la Subcomisaría 26 de barrio El Pozo para radicarla. Allí, manifestó que los efectivos le dijeron que "estos sucesos son de todos los fin de semana y la gente no denuncia".