Colón igualó 1 a 1 con Boca en La Bombonera

Colón rescató un empate que se termina festejando como un triunfo, ya que llegó a los 41' del complemento y cuando parecía que se iría de la Bombonera con las manos vacías. En una pelota quieta alcanzó el empate y cortó una racha de ocho partidos consecutivos perdiendo ante Boca en condición de visitante.

Darío Benedetto adelantó a Boca con un tremendo cabezazo, tras un centro de Sebastián Villa, a los 23 minutos del primer tiempo marcando el 1 a 0.

En el complemento y cerca del final, un córner de Facundo Farías tuvo en el medio un "taco" del Pulga Rodríguez y, por atrás, apareció Lucas Beltrán, a los 41, para señalar el empate.

El partido tuvo momentos cambiantes, pero en general los jugadores estuvieron supeditados a lo que pudiera permitirles el campo de juego, que se vio en muy mal estado, sobre todo por la cantidad de arena que había.

En la próxima fecha, Boca visitará a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que Colón será local el jueves de Godoy Cruz de Mendoza.

Síntesis

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Rafael Delgado; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Juan Sánchez Miño; Facundo Farías y Luis Miguel Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 23m Benedetto (BJ).

Gol en el segundo tiempo: 41m Beltrán (C).

Cambios en el segundo tiempo: 26m Lucas Beltrán por Sánchez Miño (C), 34m Exequiel Zeballos por Villa (BJ) y Luis Vázquez por Benedetto (BJ), 36m Eric Meza por Sandoval (C) y Cristian Vega por Bernardi (C), 41m Agustín Almendra por Ramirez (BJ) y Aaron Molinas por Salvio (BJ), 45m Nahuel Gallardo por Luis Rodriguez (C) y Paolo Goltz por Farias (C).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Fernando Echenique.

Fuente: Cadena3