Aerolíneas cancelan o desvían vuelos a Ucrania ante tensiones militares con Rusia

Ucrania prometió hoy mantener abierto su espacio aéreo y prevenir riesgos para aerolíneas luego de que algunas de ellas cancelaran o desviaran vuelos ante temores de una invasión de Rusia pese a intensas conversaciones entre Occidente y Moscú.

En una conversación telefónica de una hora de duración, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo ayer a su par ruso, Vladimir Putin, que invadir Ucrania causará "un extendido sufrimiento humano". Biden agregó que Occidente prefiere una solución diplomática pero también está "preparado para otros escenarios" y que una invasión tendrá una "respuesta decisiva, con severos costos" por parte de Estados Unidos y la OTAN, dijo la Casa Blanca.

La conversación llegó un día después de que el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, advirtiera que información de inteligencia de Estados Unidos mostraba que la invasión rusa podría comenzar en cuestión de días. Rusia niega querer invadir a Ucrania, pero ha acumulado más de 100.000 soldados cerca de la frontera ucraniana y enviado tropas a hacer maniobras a la vecina Bielorrusia, que limita con Ucrania por el Sur.

Moscú ha aprovechado la crisis para exigir a Estados Unidos garantías de que Ucrania no ingresará a la OTAN, algo que ve como una amenaza, y que la alianza reducirá sus tropas en países de Europa del Este. Washington y la OTAN rechazan la exigencia.

La aerolínea de Países Bajos KLM canceló todos los vuelos hacia Ucrania hasta nuevo aviso, informó anoche la compañía. En 2014, un avión de pasajeros de una aerolínea de Malasia que había salido de Países Bajos fue derribado en 2014 cuando sobrevolaba una zona del este de Ucrania controlada por milicias separatistas rusoparlantes. Las 298 personas que iban en el avión murieron, entre ellas 198 ciudadanos de Países Bajos, la antigua Holanda.



La compañía de vuelos chárter ucraniana SkyUp dijo hoy que un vuelo procedente de Madeira, Portugal, con destino a Kiev, la capital de Ucrania, fue desviado hoy a la capital de Moldavia, Chisinau. La empresa dijo en un comunicado que la decisión se tomó luego de que la empresa irlandesa que les alquiló el avión dijera que prohibió los vuelos al espacio aéreo ucraniano, informó la agencia de noticias DPA.



Ucrania dijo hoy que no cerrará su espacio aéreo. "El espacio aéreo de Ucrania permanece abierto y el Estado está trabajando para prevenir los riesgos para las compañías aéreas", indicó el Ministerio de Infraestructura en un comunicado publicado en Facebook.



"El cierre del espacio aéreo es un derecho soberano de Ucrania y no se ha tomado ninguna decisión en este sentido", agregó el comunicado, emitido tras una reunión a la que asistieron funcionarios de la presidencia, de los aeropuertos y de aerolíneas ucranianas.



La mayoría de las compañías aéreas siguen operando, según el Ministerio, que agregó que actualmente 29 aerolíneas internacionales realizan vuelos desde 34 países.



Estados Unidos y la OTAN dicen que no enviarán tropas a Ucrania para combatir una invasión rusa, pero Washington y sus aliados han amenazado con sanciones a Moscú que podrían tener gran impacto sobre los suministros de energía y la economía mundial. Estados Unidos anunció ya planes para evacuar a casi todo el personal de su embajada en Ucrania y urgió a todos sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato. El Reino Unido, varios otros países europeos y Japón también pidieron a sus ciudadanos dejar Ucrania.



Hoy, Australia suspendió de manera temporal las operaciones en su embajada de Kiev "dado el deterioro de la situación de seguridad causado por la acumulación de tropas rusas en la frontera de Ucrania", dijo la canciller, Marise Payne, en un comunicado.



Tal como ya hizo Canadá, Payne dijo que las operaciones de la embajada australiana se trasladarán "temporalmente" a la ciudad ucraniana de Lviv, situada más al Oeste que la Kiev, cerca de la frontera con Polonia.