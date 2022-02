Copa de la Liga: Este jueves comienza el campeonato con cuatro partidos

Después de un enero plagado de amistosos, este jueves por la tarde comenzará la temporada del fútbol argentino. La Copa de la Liga Profesional tendrá su arranque con cuatro partidos, en los que se destaca el debut de Lisandro López en Sarmiento de Junín, el de Barracas Central que acaba de ascender y el sorprendente Defensa de Beccacece.

Esta Copa se jugará en el primer semestre del año, tal como sucedió en 2021 aunque con algunas modificaciones que le dan más interés a la competición.

La principal será la vuelta unificada de los clásicos. La séptima fecha será para no moverse de la televisión. Allí se jugarán los interzonales con todos los partidos más importantes de nuestro fútbol: River-Boca, Independiente-Racing, San Lorenzo-Huracán y todo el resto de los derbies se disputarán en el fin de semana del 20 de marzo. Así, cada equipo jugará los 13 partidos de la zona más este choque especial.

Como es sabido, los cuatro mejores de cada zona pasarán a los cuartos de final y se enfrentarán con un rival de la zona cruzada. Primeros contra cuartos y segundos contra terceros, siempre con localía del mejor ubicado y con definición por penales si se mantiene la paridad tras el juego. Luego en semis y final, los choques serán en cancha neutral a confirmar, aunque sí se sabe que el partido definitorio se jugará el 22 de mayo. Hay que destacar que sólo los puntos de los partidos de la fase de grupos se tomarán en cuenta tanto para los descensos como para la tabla anual que da lugares para las copas internacionales 2023. Premio para el campeón de la Copa de la LPF: va directo a la Libertadores.

Otra diferencia respecto a la edición pasada es la cantidad de equipos. En la última hubo 26 y ahora se sumaron Tigre y Barracas Central, por lo que serán 28 los equipos que disputen la competencia. En cuanto a los parates, se respetará la fecha FIFA y no habrá fútbol entre el 24 y 29 de marzo, único fin de semana con calendario de Selección. En la última edición, Colón le ganó 3-0 la final a Racing, se coronó campeón y este año tendrá el premio de disputar la Libertadores.

La vuelta de los descensos

Junto con la llegada de la pandemia, al fútbol argentino también arribó la suspensión de los descensos en la Liga Profesional. La temporada que debía finalizar a mediados de 2020 no vio bajar a ningún equipo, la medida se mantuvo también en 2021 y recién a fines de este año dos equipos se irán a la Primera Nacional. De momento, son 28 los clubes que jugarán en Primera y muchos los que arrancan comprometidos con el promedio.

Hay 11 equipos que, con más o menos aire, deben sumar puntos para no comprometerse. De hecho, Platense se ubica 18° pero sabe que no puede perder para no caer en picada. Huracán, Atlético, Central Córdoba, Arsenal, Aldosivi, Godoy Cruz, Patronato, Sarmiento y los ascendidos Tigre y Barracas están en el baile.

También juega la Reserva

En los últimos años, los torneos de Reserva empezaron a tener mayor relevancia. Si bien la costumbre de jugar los partidos de los pibes antes de la Primera ya quedó en el pasado, la televisación volvió a dar un empuje extra a los juveniles. El año pasado, la mayoría de los clubes, gracias a la Liga Profesional, pudieron transmitir los partidos de sus equipos por los canales oficiales de YouTube.

Este año no será la excepción y en el primer semestre se volverá a jugar con el mismo formato que el torneo de Primera. Es decir que estarán separados en dos zonas, tendrá la fecha de clásicos y los cuatros mejores de cada grupo jugarán los cuartos de final de la Copa.

El año pasado, la Reserva tuvo una sorpresa histórica en su Copa 2021. Sarmiento de Junín se consagró por primera vez en su historia al ganarle 2-1 a Boca en la cancha de Banfield. El Verde venció al equipo de Battaglia, en donde había hecho un gol Luis Vázquez, hoy en Primera.

Arranca el VAR

Mucho se lo pidió y, en esta Copa de la Liga Profesional que arranca hoy, el tan esperado VAR hará su estreno. El torneo argentino se convertirá en uno de los últimos en sumar la tecnología. Se lanzaría a partir de la cuarta fecha, y sólo en partidos de Primera. Así, en el último fin de semana de febrero se estrenaría la tan esperada tecnología. Para esto, en el predio de la AFA se está terminando de construir el edificio VAR, de 1.200 metros cuadrados, más allá de las salas y camionetas que se necesitan.

Según explicó Federico Beligoy, el VAR centralizado sólo está en cuatro o cinco federaciones de primer nivel y una de ellas será en la Argentina. Desde la Liga no recibieron comunicación oficial de su implementación y quién asumirá los gastos.

Entre este jueves 10, cuando a las 19.15 jueguen Patronato-Argentinos y Sarmiento-Atlético Tucumán, y el lunes 7 de marzo, cuando a las 21.30 cierren la quinta fecha Godoy Cruz-Independiente, habrán pasado apenas 25 días, en los que se habrá disputado 70 partidos del torneo.

Cómo se juega la primera fecha

Zona A

Jueves 10

19.15 Patronato vs. Argentinos Juniors - Fernando Espinoza

19.15 Sarmiento vs. Atlético Tucumán - Silvio Trucco

21.30 Newell’s vs. Defensa y Justicia - Andrés Merlos

Viernes 11

21.30 Banfield vs. San Lorenzo - Germán Delfino

Sábado 12

19.15 Unión vs. River - Néstor Pitana

Domingo 13

17 Racing vs. Gimnasia - Yael Falcón Pérez

19.15 Platense vs. Talleres - Leandro Rey Hilfer

Zona B

Jueves 10

21.30 Central Córdoba vs. Barracas Central - Diego Abal

Viernes 11

17 Arsenal vs. Rosario Central - Darío Herrera

19.15 Vélez vs. Aldosivi - Hernán Mastrángelo

19.15 Godoy Cruz vs. Tigre - Pablo Echavarría

Sábado 12

17 Huracán vs. Lanús - Pablo Echavarría

21.30 Estudiantes vs. Independiente - Pablo Echavarría

Domingo 13

21.30 Boca vs. Colón - Fernando Echenique

