Wanchope Ábila es el nuevo refuerzo de Colón

Luego de las reuniones que mantuvo Boca en este arranque de la semana con la dirigencia encabezada por José Vignatti, finalmente quedó confirmado el traspaso de Ramón Ábila a Colón. De esta manera, Wanchope, que había disparado contra el Consejo de Fútbol en sus redes sociales y buscaba una salida, dejará de vestir la camiseta xeneize y continuará su carrera en Santa Fe.

Colón se quedará con el 100% del pase del delantero cordobés, una de las condiciones que había puesto el conjunto de La Ribera, que en una primera instancia rechazó una oferta por préstamo, teniendo en cuenta que el ex-Huracán tiene por delante solo un año de contrato (finaliza en diciembre de 2022) y la intención de Juan Román Riquelme y compañía era transferirlo de manera definitiva en caso de avanzar con una negociación.

Colón aceptó las condiciones que puso Boca y sumará a Ábila por tres temporadas, a cambio de 1.700.000 de dólares por la totalidad del pase.

Colón rechazó la oferta de Boca por Facundo Farías

A pesar de haber llegado a un acuerdo por Ábila, no sucedió lo mismo con Farías. La intención de Boca era sumar U$S 2.500.000 a la transferencia de Wanchope, pero en esas condiciones, el Sabalero no lo cede.

En este contexto, y teniendo en cuenta la decisión del jugador de quedarse a jugar la Libertadores en Colón, todo hace indicar que Farías no será jugador de Boca ahora, aunque el Xeneize podría quedarse con una prioridad de compra para el próximo mercado de pases, a mitad de año.

Fuente: TyCSports