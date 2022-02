Del Potro admitió que su retiro es inminente: "Esto será más una despedida que una vuelta"

Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, anunció que luego del Argentina Open jugará el ATP 500 de Rio de Janeiro y es posible que se retire del tenis debido a la persistente lesión que padece en su rodilla derecha.

"Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla", expresó.

El tandilense, de 33 años, ofreció una conferencia de prensa en una de las salas del Buenos Aires Lawn Tennis Club en la que tomó la palabra y se quebró en un llanto sentido antes de dar el mensaje que tenía preparado. El tenista no juega en el circuito desde junio de 2019 debido a una lesión en la rodilla derecha que requirió cuatro cirugías.

Su regreso será en el Argentina Open y luego comentó que piensa jugar la semana siguiente en Río de Janeiro, aunque no ve un futuro más allá de esos dos torneos. "Me toca como rival Federico (Delbonis), un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas (consagración de la Copa Davis 2016) y posiblemente el martes sea otro día inolvidable en mi vida y que esté él me pone contento", afirmó.

"Luego de esta semana Dios sabe qué será de mi futuro, y hoy debo elegir como una persona de 33 años que siente dolor en el día a día", explicó y añadió: "Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar".

Del Potro reconoció que hablar de la lesión y de la decisión que tomó "necesitaba contarlo", dado que "lo tenía guardado desde hacía mucho tiempo, y para mí no es fácil entrar a la cancha".

Incluso, más allá del anuncio, puntualizó que seguirá consultando con otros médicos, que le digan alguna nueva opción como sucedió con colegas como el británico Andy Murray o el uruguayo Pablo Andújar.

El tenista, que llegó a ser número 3 del ránking mundial, indicó que "más allá de la angustia y tristeza, quiero que sea un día inolvidable para mí y para todos, porque elegí jugar por eso. Luego el tiempo dirá dónde me acomodo. Pero el tener el torneo de Buenos Aires cerca, y como tenía mi rodilla, es el balance perfecto

para decir 'es ahora' y me animé a jugar".

Fuente: Télam/Noticias Argentinas