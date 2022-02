Otro robo a una vivienda: Ingresaron a la casa de una periodista local

En la madrugada de este sábado, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la intersección de Solís y Moreno y sustrajeron varios elementos de valor. La dueña de la propiedad es la periodista de Veo Noticias, María Noel Vicentín, quien se encontró con el desolador panorama al regresar a su casa.

"Por suerte no estábamos ni yo ni mis hijas, entré a mi casa, cuando abro las puertas del pasillo vi todo tirado", señaló. Asimismo indicó que los malhechores "ingresaron por la ventana del frente y rompieron la persiana. Se ve que no han podido hacer mucho, en la pieza de mis nenas se llevaron una notebook, que es lo que más lamento porque tenía cosas de mi papá".

Entre los elementos que le sustrajeron, la periodista detalló que se encuentran algunas cadenitas y aros de oro, un celular y, lo más importante, la computadora que contenía fotos de su padre fallecido.

"Mis amigas aseguran que estaban dentro cuando yo ingresé y se escaparon, se llevaron un celular, cadenitas de oro de mis hijas, algunos aros míos que no valen nada. Lo importante es que no estábamos, que mis hijas no vieron nada", resaltó.

En medio del dificil momento, María Noel sostuvo: "Ahora siento mucha tristeza, anoche puteaba, ahora tristeza; lo material va y viene, pero una se mata trabajando y ahora esto. Creo que me tenían marcada, no creo que se arriesguen a entrar así en una zona tan transitada como esta".