Sonia Alesso: "Los salarios no pueden estar por debajo de la inflación"

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, señaló este viernes que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, "se comprometió" en el marco del primer encuentro de la paritaria federal que "no habrá ningún tipo de ajuste en inversión educativa".

Si bien aún no comenzó la discusión salarial, la gremialista precisó que se trabajaron sobre algunos criterios. “Se plantearon cuatro temas centrales: la recomposición salarial, la presencialidad cuidada, un plan nacional de formación docente y el convenio colectivo de trabajo para el sector docente a nivel nacional”, detalló.

Respecto al incremento salarial de los docentes, Alesso aseguró que aún no se habló de porcentajes y valoró que la discusión paritaria se haya iniciado “temprano” este año. “Los salarios no pueden estar por debajo de la inflación, no puede haber ningún ajuste sobre los salarios y tiene que haber una discusión que deje la paritaria abierta en función del índice de inflación”, explicó.

En ese sentido, amplió: “Estamos haciendo un trabajo estimativo con nuestros asesores para poder monitorear la inflación”.

Acerca de los protocolos para el inicio de las clases, la gremialista adelantó que participarán la próxima semana de una reunión con todos los ministerios de Educación y Salud de las provincias. “El tema central será la vacunación, la situación particular de niños y niñas con comorbilidades y el cuidado de los edificios”, enumeró.

Sobre la inoculación en chicos en edad escolar, destacó que Santa Fe viene “con un buen ritmo” e instó a las familias que aún no llevaron a vacunar a los menores a que lo hagan. “Necesitamos que se vacunen para garantizar continuidad pedagógica y escuelas seguras”, argumentó.

En otro tramo del encuentro con el ministro de Educación se habló de la inversión escolar. “Aumentó la inversión en computadoras y va a haber un número muy alto de computadoras que se entreguen este año y también un compromiso de inversión en barbijos de calidad, de alcohol en gel", puntualizó.

En el temario estuvo incluida además "la inversión en infraestructura" ya que "nos preocupan que tenemos edificios precarios en algunos lugares, y eso evita la ventilación cruzada, el espacio entre chicos y eso es problemático", concluyó.

Fuente: La Capital