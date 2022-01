Preocupación por reiterados hechos de inseguridad en Villa Luján

Por Santotomealdia

Desde hace algunos meses, vecinos de Villa Luján notaron un incremento en los hechos de inseguridad, principalmente robos en casas particulares. Esta situación afecta particularmente al sector oeste del mencionado barrio, en una zona cercana a la empresa Nestlé Purina y a barrio Las Vegas.

“Este barrio es zona de nadie. Ya me robaron varias veces en mi casa; ahora, lo más reciente es el robo del cableado de telefonía. Se llevan lo que puedan, lo que encuentran”, comentó a Santotomealdia una vecina de la zona de calle Mosconi y Formosa

Sin respuestas

Consultada sobre el accionar policial, la mujer aseguró que “nadie hace nada”. Y explicó: “Uno reclama y nadie da respuestas. Ni la policía, ni las empresas que deberían reponer lo robaron. Esto es una zona liberada”.

“Es algo continuo, llamás a la policía, hacés las denuncias, pero no pasa nada. Adonde sea que llamemos nos dicen ‘Ah, ese barrio está en el acceso a Las Vegas’, como diciendo que no tienen nada que hacer por eso”, agregó.

En el mismo sentido, la vecina reveló que en una de las ocasiones, “un policía me aconsejó que me fije si encontraba publicadas en internet las cosas que me robaron, porque generalmente sucede eso”.

“Y esta no es la primera vez, hace un poco más de un mes, yo estaba trabajando, me rompieron rejas y me llevaron un montón de cosas. Y uno trabaja para reponer todo…. y al tiempo te vuelven a robar”, finalizó.