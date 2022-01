Independiente y San Lorenzo, con ilusiones de recuperar protagonismo

Independiente y San Lorenzo, dos grandes vapuleados, pondrán en marcha este sábado nuevos ciclos técnicos en el amistoso que disputarán por el Torneo Internacional de Verano, del que también son parte Boca Juniors, Talleres de Córdoba, Colo Colo y Universidad de Chile.



El primer clásico de 2022 en el fútbol argentino tendrá lugar a las 21.00 en el Estadio UNO de Estudiantes de La Plata, bajo arbitraje de Yael Falcón Pérez, transmitido por Fox Sports Premium y la plataforma Star+.



Independiente comenzará una nueva ilusión de la mano de Eduardo Domínguez, un técnico respetado en base a su trabajo en Huracán y recientemente en Colón de Santa Fe, al que condujo hacia su primera consagración oficial de AFA en la Copa de la Liga Profesional 2021.



El "Barba" Domínguez, con un pasado como jugador del club, tomó un equipo que bajo la dirección técnica de Julio César Falcioni terminó noveno en el último torneo y se clasificó para la Copa Sudamericana.



En esta etapa que se inicia, Independiente afrontará la sensible baja de su capitán y goleador, el cordobés Silvio Romero, quien seguirá su carrera en Fortaleza de Brasil.



"Se dieron las circunstancias, veníamos de cuatro años con un desgaste un poco mayor a lo normal. Y familiarmente lo necesitaba. Llegó esta oportunidad y nos pusimos de acuerdo. Fue más una decisión mía", contó el exfutbolista de Instituto y Lanús al concretarse su pase este viernes.



"Hoy la realidad de Independiente no tiene que ver con la del 2018, que estábamos compitiendo en la Libertadores con un gran nivel", lamentó el goleador, que cerró su ciclo de cuatro años en el club con 131 partidos jugados y 49 tantos.



Pero no todas son malas para el "Rojo" porque en el mismo día que conoció la salida de su capitán pudo asegurar la continuidad del arquero uruguayo Sebastián Sosa, uno de los jugadores con mejor rendimiento en la pasada temporada.



El tema que aún sigue pendiente es el Fabricio Bustos, cuyo contrato vence el 30 de junio próximo y de momento no es considerado por el nuevo cuerpo técnico hasta que haya definiciones sobre su futuro. El lateral derecho tiene una propuesta firme de River Plate.



Mientras tanto, Domínguez espera por la llegada de refuerzos, aunque para ello Independiente deber resolver inhibiciones derivadas de deudas por pases y contratos.



En situación deportiva y financiera similar, y todavía peor, se encuentra San Lorenzo, que recibió con los brazos abierto a Pedro Troglio después de un 2021 nefasto que transitó con Diego Dabove, Leandro Romagnoli (interino), Paolo Montero y Diego Monarriz (interino) en el banco de suplentes.



El "Ciclón" es un club sumergido en una profunda crisis institucional. Su titular Marcelo Tinelli, consagrado hace dos años con el 80 por ciento de los votos, se encuentra de licencia hasta mayo; el vice primero Horacio Arreceygor quedó a cargo de la presidencia de manera provisional pero en los hechos quien gestiona es el vice segundo y actual ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.



Durante el transcurso del año pasado, San Lorenzo perdió calidad con la salida de Juan Ramírez y los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero a la que se sumó este año la del goleador Franco Di Santo, quien reclamó su libertad de acción por falta de pago.



En el torneo pasado, el club de Boedo terminó en el puesto 21 entre 26 equipos, a solo seis puntos del último (Arsenal) y con una magra campaña de 7 triunfos, 6 empates y 12 derrotas que lo dejó fuera de toda competencia internacional en 2022.



Pedro Troglio, de 56 años, de reciente paso exitoso por el fútbol de Honduras y vasta experiencia en el fútbol argentino, ocupará una silla turbulenta en la que se sentaron 7 entrenadores (dos interinos, con dos ciclos cada uno) en los últimos tres años.



Independiente y San Lorenzo abrirán el Grupo B del hexagonal amistoso. Talleres, su otro integrante, debutará el martes frente al "Rojo" de Avellaneda.



El Grupo A comenzará esta noche con clásico chileno Colo Colo-Universidad de Chile y Boca se presentará el lunes ante el "Cacique".



Los ganadores de cada zona se enfrentarán en la final prevista para el martes 25 a las 21, siempre en la nueva cancha de Estudiantes.