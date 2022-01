Australia volvió a cancelar la visa de Novak Djokovic pero por ahora no será deportado

El Gobierno australiano canceló por segunda vez el visado del tenista serbio Novak Djokovic, así lo confirmó este viernes el ministro de Inmigración, Alex Hawke. En un comunicado oficial, detalló que se trata de una decisión tomada por motivos de "salud y orden público". Sin embargo, las autoridades australianas decidieron postergar la expulsión del país de Djokovic hasta que la Justicia se pronuncie sobre su caso, informó un abogado del Gobierno.

Djokovic enfrentará este sábado (alrededor de las 20:30 del viernes en Argentina) una jornada clave cuando comparezca ante las autoridades del Ministerio de Inmigración australiano para formular su declaración en el expediente que se le abrió por su ingreso irregular al territorio oceánico, el miércoles de la semana pasada.

Hasta que se produzca ese encuentro, el tenista seguirá en libertad, sin obligación de volver al centro de detención para inmigrantes ilegales que habitó desde el jueves 6 al lunes 10.

El abogado de Djokovic, Nick Wood, le transmitió este viernes al magistrado Anthony Kelly su "preocupación por los tiempos" del proceso, que podrían extenderse a partir de la decisión de derivar el caso a la Justicia federal.

Tras la declaración del sábado, Djokovic podría quedar nuevamente retenido en un hotel a la espera de una resolución. En cualquier caso, el jugador y sus abogados tendrán la oportunidad de explicar sus argumentos en una nueva audiencia que se desarrollará el domingo, un día antes de la apertura del torneo.

El nuevo escenario surgió tras el comunicado del ministro Alex Hawke y una audiencia organizada de urgencia este viernes, en la que Stephen Lloyd, letrado del Gobierno, dijo al juez que Djokovic no será conducido a un centro de retención antes de que se reúna con las autoridades migratorias el sábado y que no será deportado hasta que la justicia no se haya pronunciado sobre el recurso presentado por el tenista.

"Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia"

El titular de Migraciones aseguró que el Gobierno de Australia está "firmemente comprometido en la protección de las fronteras", especialmente en un contexto donde se registra cifras récord de contagios de coronavirus en todo el mundo. "Hoy he ejercido mi autoridad adscrita a la sección 133C(3) del Acta de Inmigración para cancelar la visa a Novak Djokovic, por motivos de salud y buen orden, basándome en el interés público", declaró Hawke en un comunicado.

"Antes de tomar esta decisión examiné cuidadosamente la información que me proporcionaron el Departamento del Interior, la Fuerza Fronteriza Australiana y el señor Djokovic", prosiguió el ministro, quien aseguró que el gobierno del primer ministro Scott Morrison "está firmemente comprometido a proteger las fronteras especialmente en relación con la pandemia Covid-19".

"Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia y esperan, como es lógico, que el resultado de estos sacrificios sea protegido", agregó Morrison en un comunicado oficial.

La novela de Djokovic en Australia

Djokovic llegó a Australia el 5 de enero con un permiso médico especial para el ingreso al país con la intención de participar en el Open Australia. Las autoridades lo retuvieron porque no presentó la documentación que acredite su vacunación anticovid. Por ese motivo pasó cuatro días demorado en un hotel de la capital australiana hasta que el lunes un juez ordenó su libertad.

Los abogados del serbio habían presentado una declaración en la que aseguraban que el tenista no pudo ser vacunado porque que dio positivo en coronavirus en diciembre pasado. "La fecha de la primera prueba PCR positiva de covid se registró el 16 de diciembre de 2021", señaló el documento citado por los medios australianos.

Australia no permite el ingreso a los no ciudadanos o no residentes que no estén completamente vacunados contra el coronavirus. Lo que sí permite son exenciones médicas, pero el Gobierno consideró insuficiente la justificación de Djokovic. Al serbio se lo pudo ver en una entrevista periodística en diciembre, cuando supuestamente ya sabía que había dado positivo de COVID.