Alvizo: "Es un presupuesto que no responde a las demandas de los santotomesinos"

Finalizando el año, en el seno del Concejo Municipal, este martes se trató y finalmente aprobó el Presupuesto 2022. El mismo, contó con el acompañamiento en general de todos los concejales, a excepción de Weiss Ackerley y el voto negativo en diferentes artículos de la norma por parte de los ediles Alvizo, Ilchischen y Piaggio.

Fundamentando su voto, Alvizo indicó: "Es un presupuesto que no responde a las demandas de los santotomesinos". Sobre esta línea, continuó: "No se incluyen partidas correspondientes para combatir el flagelo de la inseguridad en nuestra ciudad y los montos destinados a la prestación de servicios públicos resultan completamente insuficientes".

Continuando con su alocución, el edil expresó: "Continuamos viendo un déficit enorme en relación a los servicios que se brindan en la ciudad. Siguen existiendo problemáticas relacionadas a la falta de iluminación y desmalezado, importantes dificultades en la transitabilidad y; un tema sumamente importante que se volvió mucho más notorio en este último tiempo, la escasez de cantidad y calidad de agua potable en Santo Tomé".

"Es un presupuesto que otorga $540.000 a una institución tan importante en materia de educación como lo es el Liceo Municipal, mientras sigue destinando millones a publicidad oficial", subrayó.

"No venimos a poner palos en la rueda sin motivos. Por eso, no vamos a dejar sin presupuesto al Gobierno Municipal, pero no acompañamos con nuestro voto la forma en la que el ejecutivo piensa destinar los recursos", finalizó Alvizo.