En su mensaje navideño, el Papa llamó a "pacificar las sociedades devastadas por tensiones y conflictos"

En su mensaje navideño, el papa Francisco pidió este sábado "paz y concordia" para el mundo y bregó para que las autoridades políticas puedan "pacificar las sociedades devastadas por tensiones y conflictos".

El Sumo Pontífice hizo una suerte de repaso de algunos de los conflictos internacionales más destacados y exhortó a los líderes mundiales a que contribuyan para resolver esas situaciones: Israel y Palestina; Siria; Afganistán; Irak; Yemén; Ucrania; El Líbano; Myanmar; y Etiopía; entre otros.

"En el ámbito internacional existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos, en vez de los caminos más lentos del diálogo; pero son estos, en realidad, los únicos que conducen a la solución de los conflictos y a beneficios compartidos y duraderos", sostuvo el Santo Padre. Y agregó: "Vemos todavía muchos conflictos, crisis y contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan desapercibidos. Nos hemos habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto; corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas".

"Al Señor pidámosle la fuerza de abrirnos al diálogo. En este día de fiesta le imploramos que suscite en nuestros corazones anhelos de reconciliación y de fraternidad. A Él dirijamos nuestra súplica", subrayó Francisco, quien en su discurso pidió que Cristo ayude "a las autoridades políticas a pacificar las sociedades devastadas por tensiones y conflictos".

Jesús nace cerca de los olvidados de las periferias. Viene a ennoblecer a los excluidos y se revela sobre todo a ellos; no a personajes cultos e importantes, sino a pastores, gente pobre que trabajaba. #Navidad — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 25, 2021

Al referirse a su región natal, bregó para que "en los corazones de los pueblos del continente americano prevalezcan los valores de la solidaridad, la reconciliación y la pacífica convivencia, a través del diálogo, el respeto recíproco y el reconocimiento de los derechos y los valores culturales de todos los seres humanos". Y añadió: "Niño de Belén, permite que los prisioneros de guerra, civiles y militares, de los conflictos recientes, y quienes están encarcelados por razones políticas puedan volver pronto a sus hogares. No nos dejes indiferentes ante el drama de los emigrantes, de los desplazados y de los refugiados".

En su mensaje navideño, el Papa también habló sobre el impacto que sigue generando la pandemia de coronavirus en todo el mundo y aseguró que el Covid-19 "pone a prueba la capacidad de relaciones sociales, se refuerza la tendencia a cerrarse, a valerse por uno mismo, a renunciar a salir, a encontrarse, a colaborar". "Haz que los corazones sean generosos, para hacer llegar la asistencia necesaria, especialmente las vacunas, a las poblaciones más pobres", manifestó en su plegaria.

Y concluyó: "Muchas son las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es la esperanza, porque «un niño nos ha nacido» (Is 9,5). Él es la Palabra de Dios y se ha hecho un infante, sólo capaz de llorar y necesitado de todo. Ha querido aprender a hablar, como cada niño, para que aprendiésemos a escuchar a Dios, nuestro Padre, a escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas. Oh, Cristo, nacido por nosotros, enséñanos a caminar contigo por los senderos de la paz. ¡Feliz Navidad a todos!".

Fuente: Noticias Argetinas