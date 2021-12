Cuantioso y violento robo a una vivienda

Por Santotomealdia

Dos delincuentes cometieron un violento robo este domingo por la noche en una vivienda familiar de calle Buenos Aires al 2500. La víctima del episodio fue una mujer de 49 años, quien fue sorprendida cuando regresaba al domicilio.

La policía llegó al lugar tras una denuncia al 911 realizada por un vecino, quien señaló que se acercó a ver si su vecina necesitaba algo y la encontró maniatada con un precinto. Además, la mujer tenía golpes en el rostro y en la cabeza.

Por su parte, la mujer contó que había salido de su casa y, al regresar e intentar cerrar el portón de rejas que da a la vereda, fue abordada por dos hombres que la ingresaron a la casa. Una vez en el interior, los sujetos la amenazaron y la golpearon pidiéndole dinero.

“Cuando quise cerrar la reja me encuentro con dos sujetos, a uno de ellos lo conocía, me llevaron al living, me golpearon y maniataron con precintos. Me pedían plata y se la di”, expresó la mujer en diálogo con el móvil del programa La Mañana de UNO, que se emite por La Radio de UNO FM 106.3.

Según reconoció la propia víctima, entregó una suma importante de dinero -unos 250 mil pesos- que tenía escondido en su habitación, luego se lo cual los delincuentes se dieron a la fuga. “Lo que me robaron es lo que veníamos ahorrando para poder tener una casa propia”, lamentó.

Por otro lado, indicó que tras el hecho, pudo salir de su casa y “un vecino me socorrió, sacó los precintos y dio aviso a la policía”. Cabe destacar que su hijo llegó más tarde y “cuando se enteró de lo que me había pasado tuvo un ataque de nervios y lo trasladaron al SAMCo”.