"Necesitamos una ley para que los y las docentes de universidades privadas puedan acceder a la jubilación ordinaria" 

La diputada nacional por el Frente de Todos, Patricia Mounier presentó un proyecto de ley para que las y los docentes universitarios de establecimientos privados puedan acceder a la jubilación ordinaria docente al igual que aquellos que han ejercido sus funciones en instituciones nacionales y públicas.

Según la legisladora de extracción sindical esto se logra modificando el término "Universidades públicas nacionales" por "Universidades Nacionales" para así incluir de forma definitiva a todas y todos los docentes.

“El problema y la restricción con la que nos encontramos en la actualidad es que los docentes al no formar parte del régimen especial de jubilación, sufren inestabilidad laboral, tienen salarios menores que el resto del personal docente y no se les reconoce la antigüedad y por lo tanto, cuando se jubilan lo hacen bajo la carátula de empleados de comercio, siendo el único sector de la docencia que no entra dentro de los regímenes especiales que benefician a los y las educadoras”, detalló Mounier.



Además, la diputada nacional, destacó el acompañamiento de SADOP en la presentación del proyecto y en el trabajo diario que realizan por los derechos de las y los trabajadores. "Se trata de una normativa que busca evitar la vulneración del principio constitucional de igualdad de trato y oportunidades relativas al ámbito laboral", concluyó.