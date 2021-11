Clemente solicitó la extensión de la iluminación en la Autopista hasta el peaje de Sauce Viejo

Carlos Clemente solicitó la extensión luminaria LED hasta el peaje Sauce Viejo, a la altura del kilómetro 141, sobre la Autopista Santa Fe - Rosario, debido a los reiterados hechos de inseguridad.



En esta oportunidad, recordó que "las víctimas fueron cinco mujeres que circulaban en dos vehículos, donde fueron agredidas con ladrillos retak que había sobre el pavimento, quienes luego de detenerse al no saber el impacto del vehículo fueron asaltadas por hombres armados, minutos antes una mujer de 50 años había sido victima del mismo accionar. En ambas oportunidades fueron asistidas por el 911 y al A.C.A, luego de que se pudieron comunicar".



"En esta oportunidad no hubo que lamentar victimas fatales, pero no podemos esperar eso, hay que combatir la inseguridad y tratar la seguridad", subrayó.



El Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional recordó que la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos, y Hábitat, Silvina Frana, "licitó la iluminación de la autopista AP01 "Brigadier General Estanislao López" en el ingreso a la ciudad de Santa Fe, cuya obra se ejecutará desde el kilómetro 146, en la intersección con ruta Nacional Nº19, acceso a Santo Tomé, hasta el kilómetro 154, en el estribo oeste del puente sobre el río Salado, ingreso a Santa Fe".



"La salida de la ciudad de Rosario tiene extendida su iluminación led hasta el km nro 22 de la autopista, y aquí desde Santa Fe hasta el km. nro. 11, por lo que solicitamos se extienda en esta Area Metropolitana hasta el peaje final de Sauce Viejo situado sobre la Autopista", resaltó.



Por otro lado, Clemente destacó que "es de vital importancia continuar esa obra de iluminación Led por la autopista que atraviesa a quienes concurren o viven en los barrios privados del lugar, como quienes la transitan mucho más teniendo en cuenta la cantidad de hechos de inseguridad que se suceden por la noche, como en el último fin de semana, cuales fueron sus denuncias radicadas en las comisarías correspondientes, por apedreamientos a vehículos".



"No son hechos aleatorios, si no permanentes para esa zona del Área Metropolitana", subrayó. "La zona cruza la ruta nacional con provincial, el circuito del Mercosur y un Aeropuerto Santafesino que al ingresar a la autopista carece de toda la inseguridad luminaria necesaria para la importancia de los ejemplos mencionados", manifestó.



"Muchos sufrieron ataques en esos lugares, las estadísticas son alarmantes, es un tema que viene de hace muchos años, al ex Gobernador Bonfatti le arrojaron troncos en su momentos, legisladores sufrieron ataques con piedras, los concurrentes y residentes del lugar circulan con miedo por la oscuridad total del lugar", concluyó.