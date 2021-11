La UNL otorgará el Honoris Causa a Aída Kemelmajer de Carlucci

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) hará entrega del título de Doctora Honoris Causa a Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho, jurista y académica argentina, el miércoles 1º de diciembre, a las 19.

La distinción, que fue propuesta por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) y aprobada por resolución del Consejo Superior de la UNL, se llevará a cabo en el Paraninfo de la Universidad (Bv. Pellegrini 2750).

Luego de recibir la mención, la Dra. Kemelmajer brindará una conferencia magistral denominda "Las situaciones vulnerables bajo la mirada de los jueces".

El acto es abierto a todo público y se realizará respetando las medidas sanitarias y protocolos vigentes. Además podrá verse de forma virtual, a través del canal de YouTube de la UNL: www.youtube.com/UNLvideos

Trayectoria destacada

La profesora Aída Kemelmajer de Carlucci ha tenido una destacada trayectoria en el campo académico que sin dudas la hace merecedora del máximo reconocimiento académico que la UNL entrega. En ella se destacan la labor docente desarrollada, su obra escrita, actuación pública y sus importantes aportes al avance del Derecho.

Kemelmajer ha integrado la Comisión de Codificación nombrada en 2011 por el Poder Ejecutivo, cuya labor culminó con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación que hoy rige en nuestro país.

Es autora de una vastísima obra escrita: más de 15 libros; numerosos artículos de doctrina y capítulos de libros, prólogos, presentaciones, semblanzas y comentarios bibliográficos.

Es miembro de la Societé de Législation Comparée, Francia, desde 1990; miembro correspondiente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), Roma, Italia, 1999; académica Honoraria de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid, España; miembro del Study Group on Principles and Rules of Trasnational Civil Procedure, UNIDROIT, Roma, Italia.

Ha sido participante invitada por UNESCO para elaborar y presentar al COMEST (Comisión on the Ethics of Scientific Technolgy) documentos internacionales sobre el «Principio de precaución», con reuniones en París (mayo y octubre) y Nueva York (noviembre), 2004.

Ha desarrollado una extensa actividad académica internacional y en Argentina, donde es y ha sido profesora de grado y posgrado en diversas universidades, lo que evidencia la trascendencia de su pensamiento y de su obra. Ha dictado innumerables conferencias magistrales y clases e intervenido como expositora en eventos académicos en Argentina, en países de América, África, Europa y Asia.

Ha sido galardonada con diferentes premios y distinciones en nuestro país, como por ejemplo, en 2016, año en que se le entregó el Premio Konex de Brillante «A la mejor figura de la última década de las Humanidades argentinas».