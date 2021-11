Colón cayó 4 a 1 ante Rosario Central

Colón sufrió una dura derrota en condición de local y resignó su racha positiva en Santa Fe, al perder 4-1 este jueves contra Rosario Central. Marco Ruben (3) y Emiliano Vecchio anotaron para el Canalla; descontó Gonzalo Piovi. El campeón terminó con uno menos por la expulsión de Eric Meza.

El inicio del partido fue un tormento para Colón. A los 3 minutos, un córner desde la derecha ejecutado por Emiliano Vecchio encontró la cabeza del inoxidable Marco Ruben, quien se arrojó en el primer palo y con un cabezazo cruzado venció a Leonardo Burián.

Hasta allí no había pasado nada y era lógico, ya que se trataba de los primeros minutos, no obstante el Canalla había mostrado que su plan era salir a presionar bien arriba.

Y si el primer gol fue un impacto para el Sabalero, mucho peor fue cuando a los 8 minutos Lautaro Blanco metió un centro desde la izquierda y nuevamente Ruben cabeceó en soledad dentro del área para decretar el 2 a 0. En dos centros Central ganaba por dos goles evidenciando enormes desatenciones en el bloque defensivo rojinegro.

A Colón se le hizo cuesta arriba el partido; intentó con algunos arrestos individuales pero jugaba nervioso y apurado. Probó Cristian Ferreira con un remate que se fue desviado, otro de Lucas Beltrán por arriba del travesaño y la más clara con un disparo de Rodrigo Aliendro dentro del área que Jorge Broun tapó.

Pero Central cada vez que llegaba generaba peligro. Un cruce de Gonzalo Piovi evitó el tercer gol de Ruben y Gastón Ávila remato debajo del arco y el balón rebotó en el palo luego de tocar en Burián.

Y por si fuera poco ir perdiendo por dos goles, Colón se quedó con 10 por la expulsión de Eric Meza por una plancha. El defensor de Colón se tiró con los pies hacia adelante golpeando a Ávila pero Mauro Vigliano le sacó tarjeta amarilla; sin embargo a instancias del segundo asistente cambió la decisión y lo expulsó.

Colón no jugó bien pese a la línea de cinco defensores, marcó siempre mal, quedando expuesto en cada ataque del Canalla. Y en ataque fueron arrestos individuales más que una construcción colectiva y por ese motivo, Central de manera merecida se fue a los vestuarios ganando.

En el segundo tiempo, Colón mostró los mismos errores cada vez que debió retroceder y por eso Central lo terminó goleando e incluso pudo haber convertido algún gol más. El Sabalero se descompensó y rápidamente Ruben, otra vez de cabeza, marcó el tercero cuando se jugaban apenas 3 minutos de la etapa complementaria.

Un centro desde la derecha y el anticipo del goleador ante la pasividad de Facundo Mura, quien no saltó y de Burián que no reaccionó. Le quedaba lejos el partido a Colón, que logró descontar a los 15 minutos, con una corajeada de Christian Bernardi y el que terminó definiendo con el arco libre fue Piovi.

Parecía que reaccionaba Colón, empujado por su gente pero un nuevo error esta vez compartido entre Burián y Piovi permitió que Vecchio con una gran definición estableciera el definitivo 4 a 1 y sentenciara el partido en favor del Canalla. El resto estuvo de más, incluso Central pudo convertir algún gol más.

Fue una muy floja actuación de Colón, pagando muy caro los errores cometidos ante un rival que da ventajas pero que hoy fue muy superior. Colón cortó un invicto como local de nueve partidos y lo hizo con una goleada.

Una actuación que no se esperaba, más allá de las ausencias importantes, un paso en falso de Colón que deberá visitar a Defensa, pero claro está, el objetivo apunta a la final ante River.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Bruno Bianchi Gonzalo Piovi y Nahuel Gallardo; Rodrigo Aliendro, Tomás Moschión y Cristian Bernardi; Cristian Ferreira; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Domínguez.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila, y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda y Francesco Lo Celso; Emiliano Vecchio; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Goles: PT 3' y 7' Marco Ruben (RC); ST 3' Marco Ruben (RC), 14' Gonzalo Piovi (C), 22' Emiliano Vecchio (RC)

Cambios: PT 39' Juan Romero x Jorge Broun (RC); 41' Facundo Mura y Alexis Castro x Nahuel Gallardo y Cristian Ferreira (C); ST 0' Santiago Pierotti x Tomás Moschión (C), 11' Ulises Ciccioli y Diego Zabala x Damián Martínez y Francesco Lo Celso (RC); 17' Michael Covea x Lucas Gamba (RC); 19' Wilson Morelo x Lucas Beltrán (C) y 35' Yeiler Góez x Christian Bernardi (C).

Amonestados: Bianchi (C); Martínez, Lo Celso, Ojeda (RC)

Expulsados: Meza (C)

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Brigadier López.

Fuente: UNO Santa Fe