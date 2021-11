Clemente pidió por una nueva Ley de Alquileres que beneficie al inquilino y dé seguridad al propietario. "Ni aseguró a los inquilinos, propietarios y terminó disminuyendo la oferta, no generó la confianza en el desarrollo del negocio, generó incertidumbre y sobre todo dificultades para el inquilino", sostuvo en referencia a la actual.

El Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional indicó que "es imperioso modificar la ley" y manifestó la necesidad de “discutir, trabajar, modificar la ley, a efectos que que le dé certeza al propietario, garantía y tranquilidad al inquilino".

En ese sentido citó una encuesta del portal inmobiliario Zonaprop, que fue publicada a principios de septiembre, donde arroja que en la Argentina, 8 de cada 10 propietarios consideró que la Ley de Alquileres los perjudicó, mientras que solo un 18% manifestó haberse beneficiado de ella. Asimismo, el 68% de los inquilinos indagados aseguró que el nuevo marco legislativo no le fue favorable para ellos y solo un 32% consideró que el cambio fue positivo.

Consultados sobre en qué puntos sienten que la ley los desfavorece, la tendencia se encontró dividida en el caso de los propietarios: un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo del contrato a tres años. Asimismo, un sector de los consultados (44%) no estuvo de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP. En tanto, un 40% percibió como negativo no poder elegir el tipo de garantía que le interesa que presente su inquilino. A su vez, un 26% criticó que ya no puede requerir más de un mes de depósito y un 33% coincidió con todas las cuestiones mencionadas.



Para finalizar, Clemente pidió por "un mayor voltaje y compromiso de ambas cámaras legislativas nacionales en el tema, mayor control en la comisiones, mayor trabajo y sensibilidad en quien son más perjudicados en este tema".

"Esperamos que durante 2022, se hagan las modificaciones que permitan una ley más justa, equitativa y beneficiosa sobre todo para los inquilinos", concluyó.