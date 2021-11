La provincia presentó el Presupuesto 2022 ante el Consejo Económico y Social

El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles, la reunión del Consejo Económico Social, en formato virtual, en la que se presentaron los principales lineamientos del Presupuesto 2022. Lo hizo desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Economía, Walter Agosto.

En ese marco, Perotti recordó que “el año pasado fijábamos pautas generales del presupuesto que, en definitiva, tendía a tratar de incorporar partidas necesarias que nos dieran el resguardo a lo que consideramos prioridad, que fue el cuidado de la salud de nuestra población”.

Asimismo, destacó “el acompañamiento a los distintos sectores productivos ya sea por asistencia directa o por búsqueda de fuentes de financiamiento; la obra pública con esa orientación y algunos programas que tuvieron y tienen un fuerte impacto en la inversión pública, tratando de acompañar a los sectores productivos y el ingreso de las familias, manteniendo ese equilibrio”, agregó el mandatario.

En ese sentido, remarcó su compromiso de “renovar los lineamientos y presentar este Presupuesto 2022, abriendo una instancia de diálogo con cada uno de ustedes. Es muy valioso seguir teniendo este ida y vuelta de aportes”, señaló, y agregó que “se va a abrir una instancia de evaluación de todos los aportes realizados”.

Luego, expresó que “el impacto de una pandemia no se recupera en días, lleva su tiempo; las secuelas que han quedado son profundas, con lo cual queremos que cada uno de los sectores pueda ir recuperando sus niveles de actividad y, fundamentalmente, no perder cohesión social”.

El mandatario santafesino dijo que “históricamente, enero y febrero son los meses de más baja recaudación, pero todo indica que en el verano va a haber mucha más actividad en la provincia que en años anteriores. Eso habla de un esfuerzo conjunto entre lo público y lo privado”.

Al respecto, remarcó que “se ha trabajado, en general, con todos los sectores porque todos tienen trabajadores, empleados, y tenían que subir su nivel de ventas y de actividad. Vamos a tener que seguir acompañándolos, usando de manera inteligente los recursos en la búsqueda del mayor impacto. Eso es lo que seguiremos buscando”, continuó.

“Con la obra pública -ejemplificó el gobernador- no solamente buscamos el empleo momentáneo, sino que esa inversión nos genere empleos posteriores; dinamización de la actividad turística; fortalecimiento del acceso y mejora a parques industriales; mejora con Caminos de la Ruralidad que no solo optimicen la calidad de vida de la familia agropecuaria, sino el movimiento de mercaderías. Es decir, que la inversión no quede en la ocupación de determinada obra, sino que multiplique o desarrolle una actividad posterior”, detalló Omar Perotti.

Política presupuestaria para 2022

Más adelante, el ministro Walter Agosto presentó los lineamientos principales de la política presupuestaria para el año próximo. En su exposición, hizo especial énfasis en “los cuatro pilares básicos que sostienen la política fiscal de la provincia: política tributaria prudente; régimen fiscal de equilibrio plurianual; programas de alto impacto socioeconómico; y una inversión pública integral”. En este sentido, mencionó el Programa de Conectividad, el Plan Incluir, el Plan Provincial de Ciencia y Tecnología y Billetera Santa Fe.

Asimismo, el titular de Economía apuntó a sostener la actividad productiva y el empleo que “son las prioridades de la gestión”. Las pymes santafesinas continuarán eximidas de pagar ingresos brutos en algunos casos y otras tendrán alícuotas reducidas. Se propone además prolongar el régimen de regularización tributario, para que los sectores que aún continúan afectados por la crisis que generó la pandemia puedan acceder a facilidades de pago para los impuestos vencidos.

En ese sentido, el ministro recordó que “más de 20 rubros afectados, principalmente del área servicios, ya se encuentran eximidos de pagar Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario desde setiembre del año pasado y hasta marzo del próximo año”.

A su vez, indicó que para el próximo período fiscal se proponen incrementos en el inmobiliario rural y urbano que oscilan entre 10 y 35% como máximo en las categorías más altas de inmuebles. Asimismo, y por segundo año consecutivo, no se aplicarán los coeficientes de convergencia.

El presupuesto contempla gastos por 850 mil millones de pesos y proyecta también un ahorro de 100 mil millones, producto de la diferencia ente los ingresos y gastos corrientes. Ese ahorro, permitirá financiar un extenso programa de inversión en infraestructura.

En otro tramo de su presentación, el ministro de Economía agregó que el sector productivo volverá a contar con las mismas herramientas financieras implementadas durante los últimos dos años -aunque potenciadas- para facilitar el acceso al crédito. Ellas son la constitución de garantías estatales y bonificación de tasas, para que el costo financiero que deban afrontar las pymes se ubique por debajo de los valores del mercado y también de la inflación.

Agosto recalcó también que el año 2022 plantea un desafío importante para las finanzas provinciales que será el pago de los vencimientos de deuda. El próximo año la provincia debe afrontar el desembolso en concepto de servicios de deuda por 38 mil millones de pesos, y para eso requerirá financiamiento. Además, el ministro explicó que en 2016 y 2017 la provincia emitió dos bonos en dólares por 500 millones -250 millones cada uno-, y que en marzo opera el vencimiento del 50% del capital de uno de esos bonos por 125 millones de dólares, más los intereses que se vienen devengando.

Un detalle no menor aportado por Agosto, fue la duplicación del presupuesto del Ministerio de la Producción, potenciado en estos dos años por un significativo aumento de la inversión en ciencia y tecnología.